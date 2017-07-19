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            Leonardo: Mariani, senza Safe continuiamo su progetti gia' in corso, no ritardi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 giu - Senza l'utilizzo dei fondi Safe per la difesa da parte del governo italiano, Leonardo proseguira' sui programmi gia' lanciati su cui non ci saranno ritardi. E' quanto sottolineato dal ceo di Leonardo, Lorenzo Mariani, a margine di un convegno a Confindustria. "Noi ci tariamo su quello che e' il bilancio della difesa dello Stato e sappiamo che abbiamo determinati progetti gia' in corso coperti da fondi ordinari - ha spiegato - Se Safe arrivera' sono sicuro che ci saranno programmi che potranno essere addirittura anticipati, altrimenti continueremo sulla linea di quelli gia' lanciati.

            Non credo che grandi programmi come il Gcap siano a rischio per via dei fondi Safe". Ieri il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha rimandato a settembre la decisione del governo sull'utilizzo dei fondi (fino a 14,9 miliardi) del programma Security Action for Europe per il quale la Commissione Ue ha messo a disposizione prestiti per totali 150 miliardi.

            fon

            (RADIOCOR) 24-06-26 13:48:58 (0338) 5 NNNN

              
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            Leonardo 48,345 -4,13 14.22.15 47,655 50,17 50,06


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