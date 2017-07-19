Leonardo: Mariani, impegno per farne ancor di piu' riferimento in Italia e nel mondo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - Si e' riunito ieri per la prima volta il nuovo consiglio di amministrazione di Leonardo presieduto dal Presidente, Francesco Macri'. Nel suo intervento, si legge in una nota, Macri' ha sottolineato come 'il consiglio di amministrazione sara' pienamente impegnato nel garantire indirizzo strategico, dialogo con gli azionisti e attenzione ai mercati'. Ha inoltre ribadito che il presidente "sara' al servizio del consiglio, cosi' come il consiglio sara' al fianco dell'amministratore delegato". Il nuovo a.d. e d.g. Lorenzo Mariani ha sottolineato, invece, di sentire "forte la responsabilita' ed il dovere di guidarla con passione e determinazione, per renderla ancor di piu' un riferimento industriale in Italia e nel mondo, come modello per la crescita, l'innovazione, la sicurezza globale".

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(RADIOCOR) 08-05-26 18:50:21 (0650) 5 NNNN