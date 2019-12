Leonardo: De Gennaro, manteniamo dna nazionale ma con ambizione campione europeo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Napoli, 06 dic - Il tema dello spazio e della difesa 'e' strategico per la nostra economia e per la vita dei cittadini europei e italiani'. Il presidente di Leonardo, Gianni De Gennaro interviene agli Stati Generali Spazio, Sicurezza e Difesa in corso a Napoli. 'Siamo a pochi giorni di distanza dall'approvazione della nuova Commissione europea e della ministeriale Esa in cui sono stati stanziati oltre 14 miliardi e l'Italia, grazie al concreto impegno del Governo, ha partecipato con oltre 2 miliardi, quasi il 16% del budget complessivo', ha ricordato De Gennaro aggiungendo che 'come presidente di un gruppo industriale mi sento di poter assicurare che il mondo dell'Industria non sara' da meno'. Per De Gennaro 'Spazio, sicurezza e difesa sono mattoni imprescindibili per costruire la casa Europa, per questo noi, oltre che campione nazionale vogliamo essere anche campione europeo, e' l'ambizione con cui ci presentiamo al mercato senza rinunciare al dna nazionale'.

