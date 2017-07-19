Leonardo: Crosetto, Cingolani? Gli ad li giudicano numeri e mercati non politica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - "La politica non giudica l'operato di un amministratore delegato. Sono i numeri, sono i mercati". Cosi' il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando con i cronisti alla Camera, quando gli viene chiesta una valutazione sull'operato dell'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, dato in uscita in questa tornata di nomine. A proposito degli sviluppi sui nuovi vertici del gruppo nazionale della difesa, Crosetto si e' limitato a dire: "Mi occupo di difesa, non sono azionista di nulla. Sapete piu' voi di me".

Liv-fil-vmg

(RADIOCOR) 09-04-26 10:32:28 (0253) 5 NNNN