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            Leonardo: Crosetto, Cingolani? Gli ad li giudicano numeri e mercati non politica

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - "La politica non giudica l'operato di un amministratore delegato. Sono i numeri, sono i mercati". Cosi' il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando con i cronisti alla Camera, quando gli viene chiesta una valutazione sull'operato dell'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, dato in uscita in questa tornata di nomine. A proposito degli sviluppi sui nuovi vertici del gruppo nazionale della difesa, Crosetto si e' limitato a dire: "Mi occupo di difesa, non sono azionista di nulla. Sapete piu' voi di me".

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            (RADIOCOR) 09-04-26 10:32:28 (0253) 5 NNNN

              
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            Leonardo 56,92 -1,23 11.26.00 56,12 57,29 57,23


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