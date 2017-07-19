Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Leonardo: Cingolani, jv Aerostrutture sara' tra primi 3 player globali settore

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 feb - La nuova joint venture tra Leonardo e il nuovo alleato nel campo delle Aerostrutture sara' in grado in futuro di "posizionarsi tra le prime tre al mondo in termini di dimensione". Lo ha detto il ceo di Leonardo, Roberto Cingolani, rispondendo a un analista in merito alle trattative per il riassetto della divisione Aerostrutture. Cingolani ha detto che sara' attiva in un mercato "molto piu' grande" di quello in cui opera attualmente. La struttura societaria sara' "inizialmente quella di una jv al 50%", "perche' bisogna anche considerare il tema della fiducia dei nostri clienti come Airbus e Boeing a cui dobbiamo garantire lo standard", ma piu' avanti i pesi azionari "potranno cambiare ma la tempistica dipendera' dai risultati".

            fon

            (RADIOCOR) 25-02-26 16:45:41 (0509) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Leonardo 57,16 -3,38 17.22.58 56,34 59,24 59,12
            Boeing 196,84 -0,65 15.34.43 196,84 198,92 198,92


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.