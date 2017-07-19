Leonardo: Cingolani, jv Aerostrutture sara' tra primi 3 player globali settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 feb - La nuova joint venture tra Leonardo e il nuovo alleato nel campo delle Aerostrutture sara' in grado in futuro di "posizionarsi tra le prime tre al mondo in termini di dimensione". Lo ha detto il ceo di Leonardo, Roberto Cingolani, rispondendo a un analista in merito alle trattative per il riassetto della divisione Aerostrutture. Cingolani ha detto che sara' attiva in un mercato "molto piu' grande" di quello in cui opera attualmente. La struttura societaria sara' "inizialmente quella di una jv al 50%", "perche' bisogna anche considerare il tema della fiducia dei nostri clienti come Airbus e Boeing a cui dobbiamo garantire lo standard", ma piu' avanti i pesi azionari "potranno cambiare ma la tempistica dipendera' dai risultati".

