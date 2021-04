Leonardo: Bluebell Partners chiede a cda di sfiduciare Profumo dopo sentenza Mps

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 apr - Bluebell Partners, azionista di Leonardo, ha chiesto al Presidente della societa', Luciano Carta, di trasmettere al cda, al collegio sindacale ed all'organismo di vigilanza la sentenza del Tribunale di Milano che il 7 aprile ha motivato la condanna in primo grado dell'amministratore delegato, Alessandro Profumo, per i derivati Mps e invita il cda a prendere atto di quanto accertato dal tribunale e sfiduciare l'amministratore delegato. "Ne' i soci ne' il Consiglio d'Amministrazione di Leonardo possono e tanto meno devono ignorare quanto accertato dalla sentenza", afferma Giuseppe Bivona di Bluebell Partners, secondo cui la condotta di Profumo integra una violazione del Codice Etico della societa': Profumo non e' 'fit and proper' per ricoprire la carica di Amministratore Delegato e la sua permanenza crea pregiudizio alla reputazione, allo sviluppo commerciale e piu' in generale all'attuazione dei programmi e delle strategie della societa' in Italia e nel mondo".

