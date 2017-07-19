Legge capitali: Giorgetti, disponibile a verificarne la manutenzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - La legge sui capitali "e' stata una riforma titanica. Ci possono essere cose che non funzionano? Assolutamente si'. C'e' la disponibilita' a verificarne la manutenzione? Assolutamente si'". Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ascoltato nella commissione d'inchiesta sulle Banche del Senato presieduta da Pierantonio Zanettini (FI).

"Abbiamo cercato - ha rilevato Giorgetti - di dare una scossa, io ho dato un indirizzo: facciamo, poi al limite correggiamo". Il ministro ha riconosciuto che "oggi il sistema della governance presenta delle anomalie ma non e' che il sistema precedente fosse il top". Quindi "se si puo' correggere io sono disponibile a ragionare su tutto".

nep-ggz

(RADIOCOR) 18-06-26 16:06:58 (0503) 5 NNNN