Legge Capitali: Freni,aperto a migliorativi su lista cda mantenendo impianto attuale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 giu - L'applicazione delle nuove norme della Legge Capitali sulla lista del cda per il rinnovo del board "non e' stata una tragedia" ma "si possono trovare aggiustamenti migliorativi" nell'ambito dell'impianto normativo attuale. Lo ha detto il sottosegretario all'Economia Federico Freni nel suo intervento al convegno di Confindustria "Accelerare la crescita".

"L'esperienza di questo anno di applicazione di questa stagione assembleare ci dice che l'adeguamento statutario necessario per gestire la lista del cda non e' stato una tragedia - ha detto Freni - Ma sono laico. Credo che l'impianto normativo, cioe' quello di evitare che il consiglio di amministrazione uscente possa perpetrarsi all'infinito, mantenga un suo senso. Se nella cornice di questo impianto si possono trovare degli aggiustamenti migliorativi, nessuno ha preclusioni".

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(RADIOCOR) 17-06-26 14:50:59 (0455) 5 NNNN