Legge Capitali: Freni, unico obiettivo e' andare verso mercato, a pmi serve equity

Bancocentrismo "ha fottuto" economia produttiva in anni 2000 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 20 mag - La riforma del mercato dei capitali 'non vuole avere alcun altro obiettivo politico che non sia quello di andare incontro al mercato, e' l'unica strada che ci puo' salvare e il mercato non puo' non essere un mercato europeo. Se continuiamo a guardare il mercato come fenomeno nazionale resteremo incagliati come negli ultimi 25 anni, con regole nazionali che ci tengono fuori dall'Europa e dal mondo'. Lo ha sottolineato il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, intervenendo al panel 'Cosa cambia per imprese, banche e risparmiatori con la riforma del mercato dei capitali' al Festival dell'Economia parlando di Legge Capitali e riforma del Tuf. 'In Europa ci sono altri modelli di banche ma non c'e' uno Stato in cui prevale il debito sull'equity. Non possiamo affidare la crescita produttiva delle pmi al debito ma dobbiamo affidarle all'equity. Se vogliamo avere una possibilita' di salvare il sistema industriale italiano, dobbiamo portarlo a livello europeo, cioe' aprendolo all'equity', ha aggiunto. "Abbiamo vissuto in un allegro, felice e rosa bancocentrismo - ha concluso - che e' andato bene per tutti gli anni '80, e' entrato in crisi negli anni '90 e ha fottuto l'economia produttiva negli anni 2000".

fon

(RADIOCOR) 20-05-26 13:05:05 (0389) 5 NNNN