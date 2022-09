Lazio: Eos IM e Capital Dynamics costruiscono impianto fotovoltaico record -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 set - Nella realizzazione dell'infrastruttura, il team di EOS IM e Capital Dynamics si avvarra' delle piu' avanzate soluzioni tecniche, in grado di garantire i massimi livelli di efficienza e affidabilita'. Il progetto e' gia' autorizzato e predisposto per accogliere le tecnologie di accumulo per le reti elettriche. L'investimento contribuira' direttamente a 5 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Onu. "A meno di due anni dal lancio del nostro nuovo fondo, siamo felici di aver segnato un nuovo record con l'acquisizione di uno dei piu' grandi progetti mai realizzato in Italia in assenza di incentivi', ha commentato Natalino Mongillo, Managing Partner di EOS IM. 'Il nostro secondo fondo, EOS ReNewable Infrastructure Fund II, si e' posto sin da subito come precursore di un'inevitabile rivoluzione green che non ha piu' bisogno degli incentivi statali'. Il team di Clean Energy, composto da 10 professionisti specializzati, "vanta una lunga esperienza e una leadership consolidata nel settore degli investimenti in energia rinnovabile', spiega Dario Bertagna, Managing Director e Co-Head di Capital Dynamics Clean Energy. 'Grazie a questo ulteriore progetto possiamo contribuire all'incremento della produzione di energia rinnovabile in Italia. Il nostro impegno si tradurra' in importanti benefici per ambiente ed economia, offrendo ritorni stabili agli investitori e favorendo la crescita dell'occupazione locale', conclude Bertagna.

bab

(RADIOCOR) 22-09-22 11:37:06 (0268)ENE,PA 5 NNNN