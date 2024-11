Lazio: Bankitalia, ad agosto forte frenata credito alle imprese

Peggiora qualita' del credito componentistica autoveicoli (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 nov - Il credito alle imprese del Lazio ha registrato una forte frenata nel mese di agosto. Dai dati del rapporto sull'economia del Lazio realizzato dalla sede di Roma della Banca d'Italia emerge una contrazione annua in agosto del 3,7% (la fonte sono le segnalazioni di vigilanza della Banca centrale italiana) che si confronta con una piu' contenuta (-1,7% annuo tendenziale) a giugno 2024. Il dato, indicato come provvisorio, e' il peggiore dal dicembre 2023. Secondo gli economisti della Sede di Roma della Banca d'Italia guidata da Antonella Magliocco, nel calo del credito alle imprese pesano due componenti: un calo della domanda (anche per l'attesa di un quadro chiaro sugli incentivi di Transizione 5.0) e criteri di offerta da parte delle banche diventati negli ultimi mesi piu' severi, anche se non si tratta di una 'stretta'. Tra i due elementi e' il primo quello ritenuto piu' rilevante dagli economisti della Sede di Roma. Dalla 'fotografia' emerge, poi, un deterioramento della qualita' del credito in particolare per l'industria manifatturiera: dall'1,6% a marzo 2024 al 5,4% di giugno (media dei quattro trimestri terminanti a giugno 2024 in rapporto alle consistenze di prestiti non deteriorati all'inizio del periodo). Nel Lazio l'industria manifatturiera e' sottile e l'impatto quindi, molto evidente, e' facilmente individuabile e quindi segnalato: "comparto della componentistica legato alla produzione di autoveicoli".

