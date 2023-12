Lamborghini: inaugura a New York la mostra "60 Years of Artistry in Motion"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 15 dic - Si chiama "Lamborghini: 60 Years of Artistry in Motion" la mostra inaugurata nella private lounge di New York giovedi' 14 novembre dalla casa automobilista italiana per celebrare il suo 60 anniversario. I 39 concessionari degli Stati Uniti hanno commissionato ad artisti americani di raccontare i 60 anni di storia del marchio, attraverso quadri, sculture, ma anche rivisitando oggetti quotidiani e d'epoca, dalle tavole da surf ai jukebox. Durante l'inaugurazione e' stata presentata la Lamborghini Revuelto "Opera Unica", i cui esterni, dipinti a mano, hanno richiesto 76 ore di test e 435 ore di esecuzione. Il costo di questo pezzo da collezione si aggira sul milione e trecentomila dollari. Gli Stati Uniti costituiscono il principale mercato per le auto sportive di Lamborghini, con la California al quinto posto della classifica dei maggiori acquirenti. "La Lounge NYC funge da avamposto di Lamborghini in una delle piu' grandi citta' del mondo", ha detto Andrea Baldi, amministratore delegato di Automobili Lamborghini Americas, entusiasta di "aprire al pubblico il mondo Lamborghini" e "le infinite possibilita' di personalizzazione" delle sue auto. La mostra sara' visitabile per due giorni: il 15 e 16 dicembre.

