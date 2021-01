Lamborghini: -9% a 7.430 consegne auto 2020, II semestre da record

Portafoglio ordini 2021 robusto: gia' coperta meta' produzione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 gen - Nel 2020 le consegne mondiali di vetture da parte di Automobili Lamborghini sono scese del 9% a 7.430 unita'. Lo comunica la Casa di Sant'Agata Bolognese controllata dal gruppo Volkswagen in una nota, specificando che il "calo e' chiaramente attribuibile allo stop produttivo di 70 giorni in primavera, in ottemperanza alle direttive del Governo italiano e a tutela della salute dei lavoratori durante la prima fase di emergenza". Ad ogni modo, si specifica, "il secondo semestre ha fatto registrare numeri record di vendite, risultando il miglior secondo semestre di tutta la lunga storia dell'azienda". Nel dettaglio, con 2.224 vetture, gli Usa si confermano il primo mercato, seguiti da Germania (607), mainland China, Hong Kong e Macao (604), Giappone (600), Regno Unito (517) e Italia (347). I due Paesi che hanno registrato la piu' alta crescita sono stati la Corea del Sud (303 unita', + 75%) e la Germania (607 unita', +8%). Il Suv Urus e' stato il modello di maggior successo con 4.391 vetture consegnate.Le supersportive hanno dato un contributo significativo ai volumi globali: Huracan, modello V10, ha registrato numeri in crescita con 2.193 vetture vendute (+3%). A queste si aggiungono le 846 Aventador, modello V12, consegnate in tutto il mondo. Per l'anno appena iniziato il portafoglio ordini e' molto solido: "tale da coprire gia' oltre la meta' della produzione pianificata nel.

2021", si sottolinea.

