La Sia: ok soci a conti, utile da 1 milione destinato a riserva straordinaria

Integra il collegio sindacale con Concetta Loprete (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - Via libera da parte dell'assemblea di La Sia, societa' nel settore dell'engineering & design, al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e alla destinazione del risultato a riserva straordinaria. I conti 2024 hanno chiuso con un valore della produzione pari a 15,6 milioni rispetto a 16,3 milioni al 31 dicembre 2023 e un utile netto pari a 1 milione rispetto a 2 milioni del 31 dicembre 2023. La cassa ammonta a 4 milioni con una posizione finanziaria netta positiva pari complessivamente a 2,8 milioni in contrazione rispetto ai 4,8 milioni dello stesso periodo dell'esercizio precedente.

In merito alla destinazione del risultato dell'esercizio, il consiglio di amministrazione prende atto che, relativamente alla politica di distribuzione dei dividendi, approvata dalla societa' per gli esercizi 2023-2025, che prevede quale obiettivo la distribuzione di dividendi per un ammontare non inferiore al 75% dell'utile netto di periodo, e' comunque consentita una valutazione discrezionale annuale in merito alla destinazione del risultato d'esercizio, tenuto conto delle esigenze strategiche, finanziarie e patrimoniali della societa'.

Alla luce di tali considerazioni e in ragione della volonta' di rafforzare la struttura patrimoniale della societa' e sostenere i futuri programmi di sviluppo, l'assemblea ha deliberato di destinare integralmente l'utile netto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, pari a 1,022 milioni a "riserva straordinaria". L'assemblea ha infine deliberato l'integrazione del collegio sindacale, nominando quale membro effettivo del collegio sindacale Concetta Loprete e nominando Andrea Fiorentini quale membro supplente del collegio sindacale.

Com-Sim

(RADIOCOR) 24-04-25 12:19:38 (0361) 5 NNNN