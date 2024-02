La Financiere de L'Echiquier: la Germania intrappolata nelle sue certezze? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 feb - Anche il settore immobiliare e' in grave difficolta'. Nell'ultimo decennio, la Germania ha assistito alla formazione graduale di una bolla immobiliare residenziale. Dalla fine del 2013, a fronte di una carenza strutturale di alloggi, accentuata dall'afflusso di immigrati a partire dal 2015, il prezzo medio dell'immobiliare e' cresciuto raggiungendo, a meta' del 2022, un picco di oltre il 100% rispetto al 20-25% della Francia, ad esempio. Da allora, di fronte all'incremento sostenuto dei tassi di interesse, alla diminuzione dei redditi reali e al rallentamento economico, i prezzi sono scesi di oltre il 15%. Questa spirale negativa ha pesantemente impattato l'edilizia, settore che sta subendo una delle flessioni delle sue attivita' piu' pronunciate di sempre, peggiore di quella del 2008, portando ai primi fallimenti di alcuni immobiliaristi.

Di fronte a queste difficolta', la Germania sembra disporre di un ampio margine di manovra. La traiettoria del suo deficit rimane molto contenuta e il suo debito, pari ad appena il 60% del Pil, la colloca tra i migliori della classe nel mondo sviluppato. Questo, pero', senza tener conto del rovescio della medaglia delle sue qualita': oltranzista nel suo approccio ordoliberale, il governo tedesco non riesce a raggiungere un accordo sull'abolizione della cosiddetta regola del "freno al debito", una regola che avrebbe consentito al deficit 2024 di superare la soglia dello 0,35% del PIL. In questo modo sarebbe stata contrastata la decisione della Corte Costituzionale tedesca di respingere la riallocazione di 60 miliardi di euro di fondi "Covid" a un fondo speciale per la transizione energetica e il clima. Ne consegue che la Germania si sta avviando verso alcuni tagli di bilancio in un momento in cui la sua economia ha bisogno di sostegno. Anche nei corridoi della Banca Centrale Europea, i rappresentanti tedeschi continuano a sostenere la necessita' di mantenere alti i tassi di interesse, a lungo, privando cosi' l'economia di un'altra fonte di sostegno, quella della politica monetaria.

Senza gettare alle ortiche la sua tradizione basata su una gestione finanziaria rigorosa, la Germania si trova ora ad affrontare delle sfide che richiedono maggiore flessibilita'.

Un'evoluzione che andrebbe a vantaggio dell'intera Eurozona, perche' un colpo di tosse della locomotiva rischia di fare deragliare l'intero convoglio.

