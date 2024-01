La Financiere de l'Echiquier: l'AI & i dati spaziali, un'accoppiata al servizio del pianeta - PAROLA AL MERCATO

di Rolando Grandi* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 gen - Nel 2024 la NASA svolgera' diverse missioni di scienza della Terra che dovrebbero generare un quarto di milione di terabyte di dati satellitari, pari a 25.000 volte l'insieme dei documenti stampati contenuti nella Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Lo scorso agosto, l'agenzia statunitense annunciava la creazione di un tool grazie a una partnership pubblico-privata con IBM Research che coniuga l'Intelligenza Artificiale (AI) e i dati geospaziali. Basato su un modello di AI open-source, il dispositivo e' progettato per agevolare l'utilizzo dell'ingente quantita', senza precedenti, di dati raccolti. Consentira', in particolare, di tracciare gli impatti del cambiamento climatico o dell'uso del suolo, di monitorare i disastri naturali e di prevedere le rese agricole.

Con la nuova generazione di satelliti digitali in orbita terrestre bassa, l'intelligence geospaziale sfrutta una quantita' sempre maggiore di dati affidabili, in tempo reale e ad alta risoluzione. I progressi tecnologici stanno sostenendo questo mercato in rapida evoluzione. Il mercato globale dell'osservazione della Terra dovrebbe infatti passare da 67,4 miliardi di dollari nel 2022 a 119,9 miliardi di dollari entro il 2027, pari a un tasso di crescita medio annuo del 12,2%[1]. A lungo appannaggio dell'industria della difesa, i dati geospaziali ora accessibili a tutti i settori consentono di rispondere a molte sfide e il ricorso all'Intelligenza Artificiale per poterli elaborare apre prospettive mozzafiato. Il colosso americano Microsoft ha progettato una soluzione per aumentare la visibilita' della Terra - una sfida in se' dato che il 67% del pianeta e' coperto da nuvole opache. L'analisi AI dei dati spaziali potrebbe essere anche un prezioso alleato per la biodiversita' marina e gli oceani, che producono piu' del 50% dell'ossigeno del pianeta. Sviluppato dal programma europeo di osservazione della Terra Copernicus e alimentato dai dati dell'ESA, MyOcean Pro mappa gli oceani per aiutare a gestire le acque, le aree costiere e le risorse marine. Basato su algoritmi proprietari, questo tool di visualizzazione misura la temperatura e il livello dell'acqua, il tasso di ossigeno e l'acidita'.

L'Intelligenza Artificiale viene anche utilizzata per elaborare i dati spaziali a fini climatici. Dei 50 indicatori identificati dalle Nazioni Unite per monitorare il cambiamento climatico, piu' della meta' provengono attualmente da immagini satellitari. Convinto che l'Intelligenza Artificiale e le immagini satellitari possano trasformare la gestione del riscaldamento globale, Kayrros, leader nell'Intelligenza ambientale e nell'analisi del clima e dell'energia attraverso le immagini satellitari, intende guidare l'industria e le politiche pubbliche nella transizione ecologica. Allo scopo, raccoglie dati geospaziali in tempo reale, che vengono poi elaborati grazie ad algoritmi proprietari per produrre misurazioni precise. I dati geospaziali consentono di valutare e modellizzare i rischi in modo affidabile, e quindi di anticiparli con maggiore efficacia in tutti i settori, dalla finanza alle assicurazioni, dall'agricoltura ai servizi antincendio.

Poiche' i vigili del fuoco possono utilizzare i dati geospaziali per individuare le aree a rischio, lo specialista francese delle tecnologie di geo-analisi ha sviluppato per Axa un servizio di prevenzione del rischio di incendi boschivi. Il modello utilizzato da Kayrros consente inoltre di monitorare in tempo reale le emissioni di CO2, i volumi di carbonio sequestrato dalla vegetazione e l'individuazione di fughe di metano su scala globale. La posta in gioco e' alta: il potere calorifico del metano e' 84 volte superiore a quello della CO2 nell'arco di vent'anni.

L'adozione massiccia dell'AI da parte del settore spaziale sta a indicare due grandi tendenze che caratterizzeranno il prossimo decennio. L'ascesa dell'AI, da un lato, che si sta diffondendo in tutti i settori e fornisce soluzioni concrete.

L'elaborazione di un volume sempre maggiore di dati spaziali sarebbe infatti impossibile senza l'automazione e sta a indicare il secondo trend: la forte spinta all'innovazione promossa dal settore spaziale, che sta adottando le tecnologie piu' avanzate e si sta aprendo a nuovi mercati commerciali. La Financiere de l'Echiquier (LFDE) individua in questa sinergia un terreno di investimento fertile per l'innovazione e una fonte di opportunita' a lungo termine. Se il futuro e' sempre incerto, una cosa invece non lo e': il vertiginoso progresso di queste due tematiche continuera' a superare le nostre aspettative piu' ambiziose. Il decollo e' imminente.

