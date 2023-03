La Financiere de l'Echiquier: banche centrali, fermezza e determinazione - PAROLA AL MERCATO

di Clement Inbona * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 mar - Storicamente, secondo gli investitori le banche centrali agiscono troppo tardi e poi esagerano e si spingono troppo in avanti e per troppo tempo. Sara' cosi' anche questa volta? Fuoco di fila negli ultimi quindici giorni per le banche centrali. Il 16 marzo la Banca Centrale Europea apre le danze annunciando un rialzo dei tassi di riferimento del +0,50%. Il 22 marzo e' la volta della Federal Reserve con un aumento del +0,25%, seguita dalla Bank of England con un +0,25% e dalla Banca Nazionale Svizzera, infine, con un +0,50%.

Cosa accomuna questi annunci? Sono in linea con la traiettoria dei tassi di cui si mormora da qualche settimana ormai a prescindere dalle tensioni che scuotono il settore bancario. Sono pure in linea con le aspettative, ancorche' piu' frammentate del solito, condivise dagli economisti.

Con questi annunci, ogni banca centrale si e' schierata ribadendo le sue posizioni, salvo poi fare alcune concessioni mirate dando liquidita' aggiuntiva al settore bancario in crisi di fiducia. Hanno quindi scelto di non rallentare il ritmo dei rialzi che avrebbe potuto lasciare intendere che i rischi erano ben piu' gravi di quelli prospettati dai mercati. Al contrario, se si fossero spinte oltre nell'ampiezza dei rialzi avrebbero corso il rischio di sembrare del tutto sorde di fronte al subbuglio esploso nel settore bancario.

Va pur detto che la disciplina monetaria e' piu' un'arte che una scienza. E' spesso necessario, infatti, dare un colpo al cerchio e uno alla botte condendo il tutto con un linguaggio rassicurante per le parti interessate. Le dichiarazioni di Christine Lagarde ne sono la perfetta rappresentazione in quanto e' riuscita a dichiarare che 'il nostro obiettivo di portare l'inflazione al 2% nel medio termine non e' negoziabile' e allo stesso tempo che 'stiamo monitorando attentamente le attuali tensioni sui mercati, pronti a reagire qualora fosse necessario'.

Spiega questo ragionamento duplice il fatto che le condizioni di credito, e quindi di finanziamento, si inaspriranno chiaramente attraverso il canale bancario nei prossimi mesi, ancorche' sia prematuro misurarne la portata. Indebolite dai recenti eventi, le banche concederanno prestiti a condizioni piu' severe, il che equivale di fatto a un aumento "invisibile" dei tassi di riferimento.

Nel marzo 2021 Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, ispirandosi ai Daft Punk e alla loro hit "Harder, better, faster, stronger" aveva cosi' giustificato il pacchetto di misure accomodanti per rilanciare la crescita e l'inflazione nell'Eurozona. E' toccato, due anni dopo, a Christine Lagarde attingere al repertorio del famoso duo con la hit "Too long". Questa volta pero', il contesto e' ben diverso, con l'ondata inflazionistica che si sta abbattendo sulla zona e giustifica un atteggiamento piu' restrittivo che mai. Nell'introduzione al suo ultimo rialzo dei tassi ha cosi' dichiarato: "Inflation is projected to remain too high for too long".

Storicamente, gli investitori sono soliti considerare le fasi di inasprimento monetario come "too late, too far, too long".

In altre parole, le banche centrali agiscono troppo tardi e poi esagerano e si spingono troppo in avanti e per troppo tempo. Speriamo che questa volta sia diverso altrimenti, tra qualche trimestre, la recessione sara' inevitabile... A meno che i banchieri centrali non 'Get lucky'.

* gestore di La Financiere de l'Echiquier

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

