La Financiere de l'Echiquier: Argentina, il fattore Vaca Muerta - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 apr - Tuttavia, come per gli altri paesi esportatori, Stati Uniti compresi, i benefici economici non sono univoci. L'inflazione, notevolmente calata dopo l'insediamento di Javier Milei, appare nuovamente in risalita e dovrebbe attestarsi attorno al 29% nel 2026. Certo si tratta di un livello moderato rispetto agli ultimi anni, ma delude le speranze degli argentini, in un momento in cui le aspettative di crescita sono riviste al ribasso, al 3,3% per il 2026 (dati di consensus Bloomberg).

Di conseguenza, nonostante il successo messo a segno da Milei in ambito petrolifero, agricolo e del gas, la partita per le prossime elezioni presidenziali, previste per dicembre 2027, e' tutt'altro che vinta. In base al sondaggio Latam Pulse, la popolarita' del presidente e' scesa a circa il 36%, ai minimi dal suo ingresso in politica.

Ma sul campo di Vaca Muerta non si gioca soltanto il futuro del presidente. La partita non riguarda solo l'Argentina.

Dalla crescita del settore degli idrocarburi della Patagonia dipende infatti una parte del sistema economico mondiale, nella misura in cui gli importatori di energia cercano di diversificare ulteriormente gli approvvigionamenti per non dipendere dal Golfo Persico. Come altri paesi dell'America Latina, l'Argentina ha in mano la partita. Infatti, pur rappresentando ancora meno dell'1% della produzione globale, la produzione di petrolio argentino e' in rapida crescita.

L'aspetto piu' critico e' il trasporto. Le pipeline attualmente in costruzione dovrebbero permettere di aumentare considerevolmente le esportazioni di petrolio a partire dal 2027. Entro il 2030 e negli anni successivi, il paese potrebbe essere pronto a disputare la partita con i top player dell'oil&gas, contribuendo a stabilizzare l'economia globale. Quarant'anni dopo il miracolo argentino ai Mondiali, la 'mano de Dios' sostiene di nuovo il paese, ma questa volta ha cambiato aspetto: e' una Vaca Muerta.

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(RADIOCOR) 27-04-26 13:12:10 (0290) 5 NNNN