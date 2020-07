L'Oreal: -21,7% a 1,82 mld utile netto I sem, -11,7% ricavi a 13 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 lug - Il gruppo francese della cosmetica L'Oreal ha chiuso il primo semestre del 2020 con un utile netto di 1,82 miliardi di euro, in calo del 21,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. I ricavi sono scesi dell'11,7% a 13,07 miliardi di euro. I conti del periodo sono stati influenzati negativamente dalla pandemia di Covid-19, anche se c'e' stato un forte rimbalzo delle vendite in Cina nel secondo trimestre dell'anno, dove hanno registrato un +30% rispetto allo stesso periodo del 2019

L'utile operativo del primo semestre e' sceso a 2,357 miliardi di euro (18% delle vendite) dai 2,88 miliardi dei primi sei mesi di un anno fa (19,5% delle vendite). Andando a esaminare le diverse divisioni del gruppo, i prodotti professionali hanno visto i ricavi scendere del 21,7% a 1,34 miliardi di euro, i prodotti di largo consumo hanno registrato un calo dei ricavi del 10,4% a 5,85 miliardi e L'Oreal Luxe ha segnato una flessione del 14,9% a 4,38 miliardi di euro. In controtendenza la divisione "Active cosmetics" che ha avuto una crescita dei ricavi del 6% a 1,5 miliardi di euro. A livello geografico, in Europa Occidentale i ricavi sono scesi del 15,6% a 3,55 miliardi di euro, in Nord America hanno perso il 13,1% a 3,3 miliardi e nei Nuovi Mercati hanno avuto un calo dell'8,5% a 6,2 miliardi. Nel dettaglio di questi ultimi, nell'area Asia-Pacifico i ricavi sono scesi del 3,4% a 4,468 miliardi (piu' limitato rispetto al resto del mondo grazie appunto al rimbalzo nel secondo trimestre della Cina), in America Latina del 25% a 659 milioni, nell'Europa Orientale del 14,2% a 798,9 milioni e in Africa e Medio Oriente hanno perso il 19,1% a 288,8 milioni

Per l'intero 2020, il gruppo francese punta a fare meglio del mercato, ritrovare la strada della crescita - se le condizioni sanitarie lo consentiranno - e chiudere con una solida redditivita'.

