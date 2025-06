KraneShares: perche' la Cina non puo' essere ignorata dagli investitori - PAROLA AL MERCATO

di Brendan Ahern* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - I mercati globali stanno attraversando una fase di riequilibrio sottile ma significativa. Nonostante le tensioni geopolitiche e il persistente scetticismo, potremmo assistere a un cambiamento significativo nel sentiment verso i titoli azionari cinesi.

Da un punto di vista macroeconomico, quando la Fed tagliera' i tassi di interesse e il dollaro USA subira' un ulteriore calo a causa dei differenziali di tasso, e l'orgoglio nazionale in materia di investimenti riemergera' in regioni come l'Europa, l'Asia e il Medio Oriente, riteniamo che una parte dei circa 17.000 miliardi di dollari di asset esteri attualmente investiti in azioni statunitensi tornera' sui mercati nazionali. Cio' rappresenta un importante fattore favorevole per i titoli azionari non statunitensi, comprese le societa' cinesi operanti nel settore Internet e tecnologico.

Sebbene i titoli dei giornali sulla Cina mettano spesso in evidenza le tensioni geopolitiche e i rischi sistemici, essi trascurano il fatto che molte delle principali societa' cinesi sono ben capitalizzate e sottovalutate. Ad esempio, le obbligazioni denominate in dollari USA di Alibaba hanno sovraperformato le azioni della societa' del 60% circa negli ultimi quattro anni. Gli investitori nel reddito fisso riconoscono che la societa' dispone di flussi di cassa sufficienti per rimborsare le cedole, mentre gli investitori azionari rimangono scettici a causa del contesto geopolitico che circonda la Cina.

Nel frattempo, il governo cinese sta stimolando attivamente l'economia e i consumi. Molte delle misure normative e politiche che hanno influenzato i mercati negli ultimi anni, come l'approccio zero-COVID e le normative sul settore Internet, sono decisamente alle nostre spalle.

Per quanto riguarda il settore immobiliare, citta' "top tier', come Pechino e Shanghai, mostrano segni di ripresa, anche se le citta' minori restano in una situazione complicata. Le difficolta' nel settore immobiliare hanno danneggiato in modo significativo la fiducia dei consumatori e la spesa e per questo motivo, lo scorso settembre, il governo cinese ha iniziato ad aumentare il sostegno politico al settore immobiliare. La ripresa dovrebbe essere graduale.

Vale anche la pena notare che il motore dell'innovazione cinese e' spesso sottovalutato. L'emergere di DeepSeek ha sfidato la narrativa secondo cui la Cina e' solo un rapido seguace nel settore tecnologico. Le aziende leader cinesi stanno sviluppando capacita' avanzate nei veicoli elettrici e a guida autonoma, nei droni e nella robotica. Non stanno quindi piu' solo recuperando terreno, ma sono all'avanguardia in settori chiave dell'economia del futuro.

Nonostante la volatilita' a breve termine dei titoli azionari cinesi dovuta alle tensioni geopolitiche, gli investitori, soprattutto al di fuori degli Stati Uniti, stanno tornando a interessarsi a questo mercato. In Asia, Medio Oriente e in alcune parti dell'Europa, gli investitori istituzionali non sono influenzati dalla narrativa politica statunitense.

In breve, non crediamo che questa sia la fine dell'eccezionalita' degli Stati Uniti, ma riteniamo che ci sia uno spostamento verso una diversificazione globale e che la Cina, nonostante le sfide, non debba essere ignorata.

*CIO di KraneShares "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

