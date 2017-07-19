KraneShares: Cina, crescono le opportunita' nello Star market - PAROLA AL MERCATO

a cura degli analisti di KraneShares (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 ago - Il re-rating della Cina di quest'anno, trainato da misure di stimolo e riforme politiche, potrebbe portare a un aumento dei flussi globali verso il mercato azionario del Paese, il secondo piu' grande al mondo. Oltre ai temi piu' noti come il settore Internet, quest'anno vediamo potenziali catalizzatori significativi nello STAR Market cinese.

Per gli investitori che intendono aumentare la propria esposizione alla Cina, riteniamo tale segmento interessante a integrazione dell'esposizione al mercato cinese in senso piu' ampio. Le societa' presenti nello STAR Market, infatti, possono rivelarsi importanti per l'economia cinese del futuro, alla luce dei cambiamenti demografici e tecnologici cui il Paese sta andando incontro.

Il 18 giugno, la Shanghai Stock Exchange (SSE) ha annunciato che lo STAR Market avrebbe ripreso ad accogliere le quotazioni di societa' non ancora profittevoli, dopo una sospensione pluriennale di tale politica. Le societa' non ancora profittevoli che soddisfano i requisiti di classificazione settoriale e le elevate soglie di R&S stabilite dalla Shanghai Stock Exchange saranno ora ammesse alla quotazione nell'ambito del nuovo segmento 'Sci-Tech Growth Tier', pensato proprio per sostenere le societa' tecnologiche grazie a un allentamento dei requisiti di quotazione e un rafforzamento delle tutele per gli investitori. La prima IPO sotto il nuovo regolamento sara' quella di Healthgen Biotechnology Corp, societa' che si occupa della produzione dell'albumina sierica umana ricombinante, in sostanza proteine plasmatiche artificiali.

Si tratta di una vera e propria innovazione con numerose potenziali applicazioni mediche e cosmetiche, e Healthgen non ha attualmente concorrenza in questo settore.

In totale, sono 54 le societa' non ancora profittevoli che sono state quotate sullo STAR Market. Di queste, quasi la meta' ha registrato profitti negli anni successivi alla quotazione. Storicamente, le borse di Hong Kong, Shenzhen e Shanghai erano inaccessibili alle societa' non ancora profittevoli, poiche' imponevano requisiti rigorosi in termini di utili e profitti. Questo e' uno dei motivi per cui molte startup cinesi avevano scelto di quotarsi a New York.

Per ovviare a questa situazione e' stato creato lo STAR Market, un modo per invogliare le startup di settori specifici, principalmente quello sanitario e quello informatico, a quotare le proprie azioni sul mercato locale.

Secondo la SSE, la quotazione di Healthgen 'rafforzera' ulteriormente il ruolo dello STAR Market come 'banco di prova' per lo sviluppo, promuovendo una migliore integrazione tra innovazione tecnologica e industriale e fornendo un sostegno maggiore al raggiungimento di un elevato livello di autosufficienza e rafforzamento sul piano tecnologico, nonche' favorendo lo sviluppo di nuove forze produttive di qualita''.

