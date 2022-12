Korian: compra 100% di Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi

Primo passo per creare polo in Lombardia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 dic - Korian, gruppo europeo leader nei servizi sanitari e socio-sanitari, annuncia l'acquisizione del 100% delle quote delle societa' 'Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi S.r.l.' e 'Centro Medico Sanitario S.r.l., che gestiscono la Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi, consolidata realta' varesina. L'operazione appena siglata mira a rafforzare la presenza del gruppo nel mercato sanitario e rappresenta il primo passo strategico per creare un polo sanitario in Lombardia. La struttura sanitaria, infatti, e' la prima del gruppo Korian nella regione. La Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi, sita a Brebbia in provincia di Varese, e' un istituto clinico privato accreditato e contrattualizzato con il S.S.N. che dispone di 114 posti letto, di cui 100 accreditati e a contratto con SSN.

La struttura eroga prestazioni di riabilitazione nelle aree specialistica neuromotoria e generale geriatrica; in particolare la riabilitazione neuromotoria si occupa di pazienti colpiti da ictus cerebrale e affetti da malattia di Parkinson. Inoltre, sono presenti attivita' di cure sub-acute e di medicina generale. 'Siamo orgogliosi di annunciare questa importante operazione che, oltre a rafforzare la nostra presenza in una filiera che gia' presidiamo in Lazio, Toscana, Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Puglia e Sardegna, sancisce l'ingresso di Korian in ambito sanitario anche in Lombardia', ha commentato Federico Guidoni, ceo e presidente di Korian Italia.

