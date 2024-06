Kkr: Global Macro Outlook, ciclo economico ha ancora margini di crescita

Nonostante maggiore volatilita' e complessita' politica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - L'attuale ciclo economico ha ancora margini di crescita, nonostante il contesto di maggiore volatilita' e complessita' politica che si prevedono nella seconda meta' del 2024. Lo afferma Kkr, societa' d'investimento a livello mondiale, che ha pubblicato oggi le prospettive macro globali di meta' anno per il 2024, a cura di Henry McVey, responsabile di Global macro and asset allocation.

In 'Opportunity Knocks', McVey e il suo team osservano che la diversificazione e la capacita' di affrontare dinamicamente le dislocazioni nei mercati finanziari saranno cruciali per capitalizzare con successo le interessanti opportunita' di investimento che questo contesto presenta.

Diversi fattori sono alla base delle prospettive adottate dal team, tra cui uno scenario tecnico incoraggiante, la convinzione che la produttivita' negli Stati Uniti sia strutturalmente per piu' alta, un mercato globale del lavoro piu' forte rispetto ai cicli precedenti, bilanci delle banche centrali ancora solidi rispetto al passato e un ciclo globale di investimenti in conto capitale sorprendentemente forte.

Henry McVey e il suo team continuano a ritenere che ci troviamo ancora in una sorta di cambiamento di regime per gli investimenti. Un quadro caratterizzato dalla combinazione di eccesso di stimoli, accresciuti rischi geopolitici, una transizione energetica non uniforme e un crescenete disallineamento delle competenze. Di conseguenza, ritengono che la tradizionale relazione tra azioni e obbligazioni in un portafoglio sia cambiata in modo fondamentale, rendendo necessario un approccio diverso alla strategia di portafoglio che includa il possesso di un maggior numero di asset non correlati. Notano anche che la correlazione tra azioni e obbligazioni ha sostituito i singoli asset come principale fonte di volatilita' nei portafogli.

