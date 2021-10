Kedrion Biopharma: plasma-derivati, completata acquisizione Prometic in Quebec

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 ott - Kedrion Biopharma, azienda biofarmaceutica internazionale con sede in Toscana specializzata nella produzione e distribuzione di farmaci plasma-derivati per il trattamento di malattie rare, annuncia di aver completato l'acquisizione in Nord America del gruppo life-science Prometic. Prometic, che ha un team di 130 dipendenti a Laval, in Quebec, ha sviluppato un nuovo farmaco, gia' approvato dalla Fda, che sara' il primo al mondo per il trattamento del Deficit Congenito di Plasminogeno. Il nuovo farmaco, denominato Ryplazim, e' stato approvato per il trattamento di tutte le manifestazioni cliniche legate al deficit di Plasminogeno, condizione che puo' portare a cecita', insufficienza respiratoria e altre complicanze gravi. Il lancio di questa nuova cura avverra' negli Stati Uniti all'inizio del 2022. 'Siamo molto felici di aver completato questa rilevante acquisizione strategica, che garantira' la disponibilita' di una terapia indispensabile ai pazienti affetti da questa malattia rara - ha affermato Paolo Marcucci, Presidente di Kedrion Biopharma - L'operazione Prometic fa parte della nostra strategia volta a consolidare il nostro impegno ed espandere la nostra presenza in tutto il Nord America, un'area da cui gia' ricaviamo quasi la meta' dei ricavi del nostro gruppo'.

