Kairos Partners Sgr: opportunita' e rischi della fine del 2026 - PAROLA AL MERCATO

di Mario Unali * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 set - Le variabili macroeconomiche conservano un ruolo centrale nel nostro framework di analisi, primo tra tutti chiaramente il tasso di interesse. In questa fase l'andamento dei bond a lunga scadenza, sia negli Stati Uniti sia in Europa, ha tenuto un po' sotto pressione i mercati del reddito fisso. Rispetto a quanto e' stato detto e scritto ci sono due fattori che si possono aggiungere e analizzare, il primo e' che la crescita economica rimane molto solida e questo e' vero sia negli Stati Uniti sia nelle altre principali aree del mondo, quindi tassi di interesse troppo bassi non sono poi coerenti con un quadro di crescita economica forte. Il secondo e' che fino a quando ci sara' appetito per il rischio, fino a quando le aziende continueranno a fare utili, come abbiamo visto fare in questi ultimi trimestri, il rialzo dei tassi non deve a nostro giudizio preoccupare in maniera eccessiva, quindi questo e' un quadro dove le variabili macro sono le piu' importanti, dove il tasso e' la variabile da guardare con maggiore attenzione, ma dove tutto sommato occorre mantenere un certo ottimismo.

Dal punto di vista macroeconomico esistono tuttavia anche dei rischi che il mercato sembra in parte sottovalutare a partire dal tema dell'inflazione, che rimane sotto la superficie ed e' legato al rischio energetico. All'inizio del conflitto in Medio Oriente la maggior parte dei commentatori sostenevano che l'economia mondiale avrebbe potuto sostenere solo per qualche settimana uno shock energetico di queste proporzioni.

In realta', la situazione si protrae ormai da diversi mesi e, osservando l'andamento delle asset class rischiose, emerge come l'economia globale sia riuscita ad assorbire per un periodo ben piu' lungo uno shock energetico tuttora in corso.

Il rischio e' che, a un certo punto, questo equilibrio venga meno, con un'accelerazione dell'inflazione, un rialzo eccessivo dei tassi e, di conseguenza, mercati azionari chiamati a riflettere uno scenario meno favorevole.

Mantenendo sotto osservazione questi fattori, tuttavia, uno scenario di questo tipo puo' probabilmente essere anticipato almeno in parte. E' quindi opportuno rimanere sulla componente piu' liquida del mercato, evitando esposizioni eccessivamente concentrate, pur mantenendo in questa fase un atteggiamento costruttivo, nonostante la presenza, come sempre, di alcuni rischi.

* Head of Investment Advisory Kairos Partners Sgr.

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(RADIOCOR) 06-09-26 09:43:26 (0140) 5 NNNN