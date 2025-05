Jupiter AM: un mercato rialzista 'nascosto' per oro, argento e aziende aurifere e argentifere - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mag - Aziende aurifere e argentifere sottovalutate Un altro segmento del mercato dei metalli monetari da prendere in considerazione e' quello delle aziende aurifere e argentifere. Quando i prezzi dei metalli aumentano, aumenta anche la redditivita' di chi li estrae. Attualmente, le aziende aurifere e argentifere generano margini elevati, pagano dividendi e dividendi speciali e sono in fase di consolidamento del mercato.

Tuttavia, come nel caso dell'oro e dell'argento, la valutazione dei titoli delle aziende aurifere e argentifere non riflette quello che riteniamo essere il loro potenziale di rialzo. Queste societa' stanno facendo molto bene a livello operativo eppure rimangono per lo piu' ignorate dagli investitori long-only.

Sia l'argento che le aziende aurifere e argentifere tendono a essere un investimento in "beta", hanno un andamento piu' volatile rispetto all'oro e tendono a salire un po' piu' tardi nel ciclo rispetto all'oro.

Dove sono gli investitori long-only? Riteniamo che sia solo questione di tempo prima che chi decide l'allocazione degli asset si riprenda dallo shock dell'estrema volatilita' del mercato vissuta nel primo trimestre e all'inizio del secondo e inizi a prendere in considerazione gli investimenti in oro, argento e aziende aurifere e argentifere.

Questo e' esattamente cio' che hanno fatto le banche centrali piu' importanti del mondo. L'oro costituisce una delle principali riserve delle banche centrali, che utilizzano il metallo giallo per proteggersi dall'inflazione e dai rischi di mercato. Secondo il World Gold Council[1], negli ultimi tre anni queste istituzioni hanno aumentato le loro disponibilita'.

Riteniamo ragionevole cercare di ottenere ulteriori rendimenti con una maggiore ponderazione verso l'argento e le aziende aurifere e argentifere piuttosto che all'oro.

Cosa c'e' dietro il mercato rialzista dell'oro? I motivi sono davvero interamente attribuibili ai dazi dell'amministrazione Trump? A nostro avviso, c'e' molto di piu'. Stiamo assistendo alla fine della globalizzazione, alla fine del sistema del petroldollaro, ossia del mercato energetico globale basato sul dollaro, in vigore dal 1971. Sembra che stiamo assistendo alla fine di un lungo ciclo di egemonia statunitense e alla supremazia del dollaro e dei Treasury USA come principali asset privi di rischio all'interno del sistema finanziario globale.

Confronto tra dollaro e oro Il dollaro si trova ora in un mercato ribassista strutturale rispetto all'oro. Cio' riflette un cambio di opinione del mercato su quali siano gli asset veramente privi di rischio e quali asset saranno utilizzati per eliminare gli squilibri commerciali internazionali nei prossimi 10, 20 o 30 anni.

Penso che il vincitore sara' l'oro - torneremo al passato - e non i dollari o i Treasury USA.

L'amministrazione Trump sembra voler ricostruire la capacita' manifatturiera su suolo americano e rinunciare al tradizionale ruolo di vigilanza globale svolto dagli Stati Uniti. E' sempre piu' diffusa la consapevolezza che il ritmo di crescita del debito pubblico statunitense non e' sostenibile. Fornire una forza di 'vigilanza' globale e' costoso ma anche molto redditizio per le aziende statunitensi. Il ritorno al governo dell'amministrazione Trump ha implicazioni significative per i mercati finanziari.

Nei prossimi due o tre anni il potere d'acquisto del dollaro potrebbe scendere. Spesso diciamo che non esiste un "prezzo dell'oro" perche' l'oro e' l'oro, cioe' uno strumento contabile che mostra cosa sta accadendo alla valuta locale.

Il prezzo dell'oro in dollari ha raggiunto un massimo storico, corretto per l'inflazione, e questo, a nostro modo di vedere, cambia tutto.

L'oro e' denaro reale, non puo' essere stampato dai governi e dalle banche centrali, mentre l'argento e le aziende aurifere e argentifere sono i cugini "a beta piu' elevato" dell'oro.

Riteniamo che l'oro, l'argento e i titoli azionari delle aziende aurifere e argentifere possano svolgere un ruolo importante in un portafoglio d'investimento ben diversificato, soprattutto nel mercato attuale e in un contesto macroeconomico che sta subendo cambiamenti ampi e profondi.

* gestore del Jupiter Gold & Silver Fund "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

