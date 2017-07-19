Jupiter AM: opportunita' selettive nell'azionario europeo - PAROLA AL MERCATO

di Niall Gallagher * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 giu - Dopo oltre un decennio in cui i capitali si sono diretti in modo costante verso i mercati statunitensi, l'incertezza politica ha iniziato a suscitare preoccupazione tra gli investitori che sono sempre piu' a disagio con l'elevata concentrazione presente nei propri portafogli. Questo non significa che l'Europa sia l'unica beneficiaria di una possibile riallocazione dei flussi, ne' che la regione sia priva di sfide. Tuttavia, come abbiamo osservato nei primi due mesi dell'anno, un cambiamento di questo tipo potrebbe rappresentare un importante fattore a supporto per i mercati europei.

Rispetto a molte altre aree geografiche, l'azionario europeo tratta su multipli piu' vicini alle proprie medie di lungo periodo e con uno sconto significativo rispetto agli Stati Uniti. La concentrazione del mercato europeo risulta inoltre sensibilmente inferiore e, allo stesso tempo, l'esposizione dei ricavi e' sempre piu' globale. Quest'ultimo aspetto riduce la dipendenza da un unico scenario economico.

Il contesto geopolitico ha aggiunto elementi di complessita' ma, in modo per certi versi inatteso, anche opportunita' di carattere strutturale. L'evoluzione delle politiche statunitensi in ambiti quali commercio, difesa e piu' in generale l'architettura della cooperazione globale, ha spinto l'Europa a ripensare il proprio posizionamento strategico.

Cio' si sta traducendo in un incremento della spesa per la difesa, in una maggiore attenzione alla sicurezza energetica e alla resilienza delle catene di approvvigionamento, oltre che in un orientamento fiscale piu' attivo, particolarmente evidente in Germania e a livello dell'Unione Europea. Non si tratta semplicemente di risposte di breve periodo a pressioni immediate ma delle prime fasi di un ciclo di investimenti strutturale destinato probabilmente a protrarsi per anni.

L'elevata incertezza contribuisce inoltre a una volatilita' di mercato piu' elevata. Per gli investitori focalizzati sulla qualita' delle aziende piu' che sulle notizie di breve periodo, questi disallineamenti periodici possono anche generare opportunita'.

* Investment Manager del fondo Jupiter European Select.

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(RADIOCOR) 06-06-26 11:57:48 (0219) 5 NNNN