Jupiter AM: opportunita' a lungo termine in India - PAROLA AL MERCATO

di Avinash Vazirani e Colin Croft * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - Nella storia recente, diversi grandi Paesi hanno vissuto fasi prolungate di sviluppo economico, in cui e' stato avviato il passaggio da un'economia prevalentemente agricola a urbanizzazione, industria e servizi. Gli Stati Uniti e il Giappone hanno vissuto questa trasformazione nel secolo scorso e la Cina all'inizio degli anni Duemila, determinando rendimenti straordinari per gli investitori azionari che avevano adottato una posizione decennale. Ora e' il turno dell'India.

Sebbene rappresenti gia' un'opportunita' evidente per gli investitori locali, quelli stranieri, invece, hanno in gran parte perso i forti rendimenti del mercato azionario indiano degli ultimi 25 anni. Le loro percezioni sull'India sono spesso superate (in molti si stupiscono che quest'anno l'India prendera' il posto del Giappone come quarta economia mondiale) e l'esposizione a questo mercato fatica a raggiungere il 5% dei portafogli. Eppure l'India, tra le grandi economie, e' quella a crescita piu' rapida. Il suo PIL e' destinato a crescere del 6,5% per molti anni, trainato da forze strutturali e a lungo termine difficili da arrestare.

Se 'la demografia e' destino', allora il futuro appartiene di certo all'India grazie alla sua eta' media appena al di sotto dei 30 anni. Ogni anno circa 7-8 milioni di indiani si aggiungono alla forza lavoro e 1,5 milioni sono ingegneri.

Molte nazioni occidentali sono alle prese con l'invecchiamento della popolazione, non l'India. Basti pensare che gli over-65 pesano solo il 10% sulla popolazione in eta' lavorativa. Con le risorse altrimenti destinate alle pensioni, il governo indiano puo' costruire strade e aeroporti, erogare sussidi diretti per sviluppare le industrie del futuro e stimolare la crescita.

Ma i soli dati demografici non sono sufficienti a creare una storia d'investimento positiva. Quello che distingue l'India sono le sue istituzioni: un governo democratico, lo stato di diritto, una stabilita' e una prevedibilita' sufficienti a permettere ad aziende e consumatori di investire nel futuro.

Il governo Modi ha attuato riforme rilevanti a livello fiscale, costruito infrastrutture, posto le basi per lo sviluppo del sistema creditizio.

* gestori del Jupiter India Select Fund.

