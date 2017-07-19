Julius Baer: valute, dollaro statunitense e il deprezzamento restano al centro dell'attenzione - PAROLA AL MERCATO

di David A. Meier* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - I recenti sviluppi politici stanno riportando in auge la narrativa sul deprezzamento, rafforzando, sebbene non determinandola esclusivamente, la nostra visione ribassista sul dollaro statunitense. In Giappone, la normalizzazione della politica della BoJ e la riduzione delle posizioni corte sostengono la stabilita' dello JPY a livelli meno sottovalutati.

Oltre all'ormai consueta saga dello Stretto di Hormuz, la politica monetaria rimane il principale fattore di orientamento per i mercati valutari. Le dichiarazioni restrittive del presidente della Fed statunitense Kevin Warsh al simposio di Jackson Hole hanno rafforzato la fiducia in una Fed ortodossa e focalizzata sull'inflazione, dando nuovo vigore al dollaro USA. Cio' e' avvenuto appena due settimane dopo che il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent aveva dichiarato che i riacquisti di titoli da parte del Tesoro avevano pesato sulla valuta, riaccendendo lo spettro del controllo della curva dei rendimenti e della repressione finanziaria e alimentando la nozione, frequentemente citata, di 'debasement' del dollaro. Il termine debasement e' discutibile, poiche' definisce un'espansione o una diluizione della base monetaria volta a stimolare l'inflazione e a ridurre il peso del debito. Tuttavia, rendimenti nominali forzatamente piu' bassi sugli asset statunitensi possono allo stesso modo indebolire il dollaro USA, scoraggiando gli afflussi di capitale. Una valuta piu' debole sosterrebbe ulteriormente l'obiettivo piu' ampio dei responsabili delle politiche economiche di ridurre gli squilibri commerciali.

Abbiamo pertanto rivisto le nostre previsioni EUR/USD a 1,18 e 1,20 rispettivamente sui 3 e 12 mesi, mantenendo la nostra visione ribassista sul dollaro statunitense, nonostante le crescenti probabilita' di un rialzo dei tassi della Fed nel breve termine. Nel frattempo, dati dell'Eurozona migliori delle attese e un'inflazione piu' sostenuta rafforzano le ragioni a favore di un rialzo dei tassi da parte della BCE questa settimana, con la possibilita' di ulteriori strette monetarie successivamente, riducendo la resistenza all'apprezzamento dell'euro.

*Economist, Julius Baer.

Red-

(RADIOCOR) 08-09-26 14:28:33 (0396) 5 NNNN