Julius Baer: valute, dollaro statunitense e il deprezzamento restano al centro dell'attenzione - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Anche lo JPY rimane un altro elemento di forte attenzione. La nostra opinione secondo cui gli interventi da soli non avrebbero prodotto un apprezzamento sostenuto e' stata confermata dal ritorno della valuta verso quota 160 nel cambio USD/JPY.

Tuttavia, l'atteggiamento sempre piu' restrittivo della BoJ e la sua disponibilita' a proseguire la normalizzazione della politica monetaria attraverso un rialzo dei tassi alla fine di settembre hanno innescato un forte rimbalzo dello JPY. Gli investitori hanno inoltre ridotto le posizioni corte, fornendo un ulteriore sostegno. Sebbene un rally dovuto alla chiusura delle posizioni corte della portata osservata nel 2024 appaia improbabile, considerato il posizionamento meno estremo, abbiamo comunque rivisto la nostra previsione USD/JPY per riflettere una maggiore stabilita' dello JPY ai livelli attuali.

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(RADIOCOR) 08-09-26 14:29:28 (0397) 5 NNNN