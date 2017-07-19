Julius Baer: Starmer si dimette, i mercati restano positivi ma aumenta l'incertezza - PAROLA AL MERCATO

di David A. Meier* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 giu - Keir Starmer si e' dimesso dalla carica di Primo Ministro a seguito di crescenti battute d'arresto politiche. Il vincitore delle elezioni suppletive di Makerfield della scorsa settimana, Andy Burnham, e' dato da tutti come probabile successore. Pur essendo favorevole alla spesa pubblica, Burnham si e' impegnato a rispettare le regole di bilancio, placando cosi' i timori dei mercati riguardo ad una minore responsabilita' fiscale. I mercati hanno reagito positivamente, forse a causa della delusione per il programma di crescita di Starmer e della perdita di capitale politico. Tuttavia, permangono rischi per la politica fiscale del Regno Unito e per la sterlina, poiche' le aspettative sui tassi rimangono esagerate e l'incertezza politica continua a creare venti contrari.La pressione si e' rivelata troppo forte. Lunedi' mattina, Keir Starmer ha annunciato che si sarebbe dimesso dalla carica di Primo Ministro, aprendo la strada ad una corsa alla leadership per determinare il settimo Primo Ministro del Regno Unito nel decennio successivo alla Brexit.

Dopo la schiacciante vittoria del Partito Laburista di due anni fa, Starmer era diventato il primo Primo Ministro del partito dopo un periodo di 14 anni all'opposizione. Una serie di battute d'arresto ha portato infine alle sue dimissioni.

La controversa nomina di Peter Mandelson ad Ambasciatore negli Stati Uniti - dati i suoi legami passati con il criminale condannato Jeffrey Epstein - unita alle pesanti perdite nelle elezioni locali a favore di Reform UK, nonche' alle sconfitte in una delicata elezione suppletiva, ha indebolito significativamente la sua posizione. Nell'elezione suppletiva di Makerfield di giovedi' scorso, Andy Burnham, Sindaco di Manchester, ha mantenuto il seggio per il Partito Laburista. Tuttavia, lo ha fatto con la chiara intenzione di tornare in Parlamento e lanciare una sfida alla leadership di Starmer *Economist, Julius Baer.

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(RADIOCOR) 23-06-26 12:01:28 (0351) 5 NNNN