Julius Baer: Starmer si dimette, i mercati restano positivi ma aumenta l'incertezza - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 giu - In questo senso, Makerfield rappresentava uno scenario perdente per il Primo Ministro, a prescindere dall'esito. Prima di questi sviluppi, si era gia' discusso se un cambio alla guida del Partito Laburista potesse aumentare i rischi fiscali, in particolare se un successore avesse adottato un approccio meno rigoroso alle finanze pubbliche. L'operato di Burnham come Sindaco suggerisce che egli sia tra i potenziali candidati piu' inclini alla spesa. Ciononostante, egli si e' impegnato a rispettare le norme di bilancio vigenti, il che ha contribuito in una certa misura a rassicurare i mercati.

Nonostante l'accresciuta incertezza politica, la reazione dei mercati alle dimissioni di Starmer e' stata relativamente positiva. Cio' riflette, in parte, la percezione che il suo Governo non abbia mantenuto le promesse in termini di stimoli alla crescita. Detto questo, restiamo cauti riguardo alle prospettive di bilancio del Regno Unito. Prevediamo che la pressione al ribasso sulla sterlina persistera' fino a quando non sara' insediato un nuovo leader che presenti un bilancio credibile. Sebbene la sterlina continui a beneficiare di un carry relativamente elevato rispetto a molte valute europee, riteniamo che i mercati stiano ancora scontando in modo troppo aggressivo le aspettative sui tassi della BoE.

Manteniamo la nostra visione, in contrasto con il consenso di mercato, secondo cui i tassi rimarranno invariati per il resto dell'anno. Man mano che le aspettative di ulteriori aumenti dei tassi vengono gradualmente scontate dai prezzi, si rischia di creare ulteriori venti contrari per la sterlina. L'evoluzione della situazione politica aggiunge un ulteriore livello di rischio.

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(RADIOCOR) 23-06-26 12:01:37 (0353) 5 NNNN