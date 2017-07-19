Julius Baer: riunione del Fomc, occhi sulla comunicazione di Warsh - PAROLA AL MERCATO

di David Kohl * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - Il previsto passaggio di consegne alla guida della Fed a Kevin Warsh dovrebbe influenzare maggiormente la comunicazione piuttosto che la politica monetaria, con una riduzione delle indicazioni prospettiche. Un mercato del lavoro statunitense piu' solido e l'allentamento delle pressioni sui prezzi dell'energia definiscono le prospettive, mentre le proiezioni potrebbero indicare che non vi e' spazio per i tagli dei tassi. Le previsioni sull'inflazione saranno fondamentali per i futuri aumenti, in contrasto con i percorsi di politica monetaria della Bce e della BoJ.

Il passaggio di consegne alla guida della Fed a Kevin Warsh dovrebbe avere un impatto maggiore sulla comunicazione della Fed piuttosto che sulla sua politica monetaria. In linea con le preferenze del nuovo Presidente della Fed, le indicazioni relative alla direzione della politica monetaria dovrebbero essere ridimensionate nella dichiarazione del Fomc. Tra i cambiamenti piu' tangibili figureranno il miglioramento della situazione del mercato del lavoro statunitense, dove la creazione di posti di lavoro ha subito un'accelerazione ed il tasso di disoccupazione si e' mantenuto stabile, nonche' la prospettiva di un allentamento della pressione sui prezzi dell'energia in caso di un ulteriore allentamento delle tensioni nella guerra in Iran. Sebbene vi sara' una reazione negativa alle indicazioni prospettiche contenute nella dichiarazione del Fomc, il Summary of Economic Projections (Sep) aggiornato fornira' informazioni preziose per valutare il percorso futuro della politica monetaria. La previsione mediana del tasso di riferimento mostrera' il margine limitato per tagli dei tassi nel 2026 e oltre. L'entita' della revisione al rialzo delle previsioni di inflazione del Sep determinera' la probabilita' che la Fed proceda ad un aumento dei tassi nella sua prossima mossa. A differenza della Bce, che la scorsa settimana ha rivisto in modo significativo al rialzo le proprie previsioni di inflazione, prevediamo che la Fed consideri il picco inflazionistico come transitorio. Poiche' la Bce prevede che l'inflazione di fondo rimanga elevata nel 2027, un ulteriore aumento dei tassi nella prossima riunione di luglio e' diventato altamente probabile ed abbiamo adeguato di conseguenza le nostre previsioni. A differenza della Fed, e piu' in linea con la Bce, la BoJ sta adottando un approccio cauto nei confronti degli aumenti dei tassi, adeguando la propria politica ad una posizione piu' neutrale. Cio' tiene conto dei rischi al rialzo per l'inflazione derivanti dall'impennata dei prezzi dell'energia, nonche' dei venti favorevoli alla crescita ciclica derivanti dal boom degli investimenti nelle infrastrutture di intelligenza artificiale e di una politica fiscale espansiva. Si prevede che la BoJ aumentera' il tasso di riferimento all'1% dopo una pausa di sei mesi.

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(RADIOCOR) 16-06-26 14:14:01 (0423) 5 NNNN