Julius Baer: l'era del post-dazi prima delle nuove imposte - PAROLA AL MERCATO

di Sophie Altermatt* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 feb - La Corte Suprema degli Stati Uniti d'America ha annullato i dazi imposti dal Presidente Trump ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), compresi i dazi definiti 'reciproci' e quelli sul fentanyl. Sebbene cio' limiti l'autorita' del Presidente in materia di tariffe doganali, e' probabile che continuino entrambe a rimanere in vigore. Il Presidente Trump ha immediatamente annunciato nuovi dazi temporanei ai sensi di una legge diversa, nonche' indagini sui Paesi, che potrebbero creare una base giuridica piu' stabile per i dazi.

A seguito della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti di venerdi', il Presidente ha immediatamente annunciato ai sensi della Sezione 122 del Trade Act del 1974 una nuova tariffa del 10% che riguardera' tutto il mondo, che sabato ha gia' aumentato al 15%. La Sezione 122 consente una tariffa universale massima del 15% per 150 giorni per far fronte a deficit di bilancio dei pagamenti - da non confondere con i deficit commerciali - ingenti e gravi. Queste tariffe temporanee consentono all'Amministrazione di guadagnare tempo per avviare indagini su Paesi e settori ai sensi della Sezione 301 (pratiche commerciali sleali) o della Sezione 232 (importazioni che minacciano la sicurezza nazionale). Se tali indagini dovessero richiedere piu' di 150 giorni, il Congresso degli Stati Uniti dovrebbe votare una proroga delle tariffe della Sezione 122, una questione delicata a cosi' poca distanza dalle elezioni di medio termine di novembre.

Tuttavia, nonostante l'incertezza incombente, e' certo che i dazi rimarranno in vigore almeno fino a luglio, e forse anche piu' a lungo, quando saranno completate le indagini della Sezione 301.

Per le aziende, la sentenza della Corte apre la strada alla richiesta di rimborso dei dazi pagati in base alle tariffe IEEPA. La Corte Suprema ha lasciato l'attuazione della sentenza ai tribunali di grado inferiore. Sebbene il processo di rimborso possa richiedere mesi o addirittura anni, una parte consistente delle entrate riscosse nell'ambito dell'IEEPA nel 2025 sara' probabilmente restituita alle aziende.

Da un punto di vista globale, la sostituzione dei dazi 'reciproci' e relativi al commercio di fentanyl con una tariffa universale del 15% modifica la distribuzione dei vincitori e dei vinti. I Paesi precedentemente colpiti da tariffe piu' elevate, come Brasile, Cina, India, Messico, Canada e diverse economie del Sud-Est asiatico, ora devono affrontare aliquote medie piu' basse. Al contrario, alleati come il Regno Unito, l'Unione Europea, la Corea del Sud e il Giappone vedranno dazi effettivi piu' elevati una volta prese in considerazione tutte le tariffe esistenti.

*Economist, Julius Baer "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 24-02-26 14:49:57 (0435) 5 NNNN