Julius Baer: inflazione Ue, il rallentamento mette in discussione un rialzo dei tassi - PAROLA AL MERCATO

di David Kohl* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 lug - L'inflazione nell'Eurozona ha rallentato piu' rapidamente del previsto, attestandosi al 2,8% a giugno, trainata dal calo dei prezzi dell'energia e dal rallentamento dei costi alimentari.

Sebbene cio' riduca la pressione a favore di un ulteriore inasprimento da parte della BCE, la persistente inflazione nel settore dei servizi e il continuo trasferimento dei costi continuano a giustificare un cauto aumento dei tassi di 25 punti base a luglio.

La stima preliminare dell'inflazione nell'Eurozona per il mese di giugno ha evidenziato un rallentamento piu' marcato del previsto, al 2,8%, rispetto al 3,2% di maggio. I prezzi al consumo sono scesi dello 0,1% rispetto al mese precedente, e anche il tasso di inflazione core, che esclude i prezzi volatili dei prodotti alimentari e dell'energia, e' sceso leggermente piu' del previsto, passando dal 2,6% di maggio al 2,4%. Gli sforzi verso la pace in Medio Oriente, che hanno portato a un significativo calo dei prezzi del petrolio, sono stati il principale fattore alla base della minore inflazione registrata a giugno. L'inflazione dei prezzi dell'energia e' scesa dal 10,9% dei mesi precedenti all'8,7%. L'inflazione alimentare e' rallentata al di sotto del 2%, mentre quella dei beni e' rimasta contenuta allo 0,9%. I prezzi dei servizi continuano a rappresentare il principale motore dell'inflazione, contribuendo per 1,5 punti percentuali - oltre la meta' - all'inflazione complessiva. Poiche' l'inflazione nell'Eurozona sta rallentando piu' rapidamente del previsto, la necessita' di un ulteriore inasprimento della politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea (BCE) si sta riducendo. Tuttavia, la forte inflazione dei prezzi dei servizi e le notevoli pressioni inflazionistiche in atto, come evidenziato dalle indagini condotte presso le imprese che indicano il trasferimento dei maggiori costi dei fattori di produzione sui consumatori, sono i motivi principali per cui ci si aspetta che la BCE aumenti il tasso di riferimento di altri 25 punti base nella sua prossima riunione del 23 luglio. Il livello moderato del tasso sui depositi, pari al 2,25%, rappresenta un ulteriore fattore che consente alla BCE di procedere con un nuovo rialzo senza rischiare di arrecare danni significativi all'economia. Tuttavia, con un'inflazione piu' contenuta, la nostra fiducia nello scenario che prevede ulteriori rialzi dei tassi si e' ridotta.

*Chief Economist, Julius Baer "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 02-07-26 12:47:50 (0355) 5 NNNN