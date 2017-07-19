Julius Baer: cross-asset, il manuale operativo dei rialzi della Fed - PAROLA AL MERCATO

di Afonso Borges * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 set - Storicamente, i rialzi dei tassi hanno avuto un impatto limitato sui mercati quando erano pienamente attesi e gli ultimi 20 giorni in cui sono stati annunciati aumenti sotto la guida di Janet Yellen e Jerome Powell si sono rivelati nel complesso accomodanti.

In vista del meeting di domani, gli investitori dovrebbero concentrarsi sulle indicazioni prospettiche, in particolare sulla relazione tra i dot relativi ai tassi ufficiali e le previsioni sull'inflazione, piuttosto che sul previsto movimento di 25 punti base.

Gli ultimi 20 rialzi dei tassi (sotto Yellen e Powell) suggeriscono che l'entita' del movimento in se' conta molto poco per i mercati, anche sulla parte a breve della curva dei Treasury. Persino i rialzi di 75 punti base non hanno lasciato un'impronta discernibile, perche' erano pienamente attesi al momento dell'annuncio delle decisioni. E' interessante notare, inoltre, che le giornate caratterizzate da rialzi dei tassi sono state complessivamente accomodanti: nell'arco delle 20 riunioni, i rendimenti dei Treasury a 2 e 10 anni sono diminuiti rispettivamente di 75 e 82 punti base, mentre l'indice del dollaro e' sceso del 7,4% e l'oro e' salito del 10,0%. Le variazioni del tasso Overnight Index Swap (Ois) a un anno forward su un anno, un indicatore delle variazioni nelle indicazioni prospettiche sulla politica monetaria associate a ciascuna decisione, hanno fornito un maggiore potere esplicativo, in particolare per i rendimenti dei Treasury a 2 e 10 anni. La relazione e' risultata meno coerente per il dollaro e l'oro e molto debole per gli asset rischiosi. Come possiamo tradurre tutto questo in vista di domani? Primo, ignorare il rialzo di 25 punti base previsto in se'. Secondo, non darei per scontato che il modello storicamente accomodante si ripeta sotto Kevin Warsh: i rendimenti dei Treasury a 2 anni sono aumentati complessivamente di 23 punti base nelle sue prime due conferenze stampa del Fomc e nel suo intervento a Jackson Hole. Terzo, concentrarsi sulle indicazioni prospettiche: i segnali rilevanti saranno se Warsh aggiungera' dettagli al requisito secondo cui l'inflazione deve migliorare 'chiaramente e a una velocita' sufficiente', cosi' come le prospettive sui tassi ufficiali a fine anno e l'allineamento tra i dot relativi ai tassi ufficiali e le previsioni sull'inflazione che li accompagnano. Un ulteriore rialzo dei dot senza un aumento significativo dell'inflazione prevista sarebbe il segnale piu' chiaro che la funzione di reazione e' diventata piu' restrittiva.

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(RADIOCOR) 16-09-26 13:57:22 (0386) 5 NNNN