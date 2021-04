JPMorgan: fa 'mea culpa' sulla Superlega, "valutato male l'impatto del progetto"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 apr - La banca americana JPMorgan ha ammesso di aver "chiaramente giudicato male" il progetto dell'European Football Super League che voleva finanziare ma che si e' rapidamente trasformato in un fiasco. "Abbiamo chiaramente valutato male come questa operazione sarebbe stata percepita dal mondo del calcio in generale e l'impatto che avrebbe avuto in futuro. Impareremo da cio'", ha detto un portavoce di JPMorgan.

Qualche giorno fa la banca d'affari statunitense, attraverso un portavoce, aveva fatto sapere che avrebbe sostenuto finanziariamente il progetto da 3,5 miliardi di euro.

Red-Sim

(RADIOCOR) 23-04-21 12:01:00 (0287) 5 NNNN