J.P. Morgan Asset Management: repricing dei rendimenti europei a breve termine - PAROLA AL MERCATO

a cura del team Global Fixed Income, Currency and Commodities Group di J.P. Morgan Asset Management (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - Dall'inizio della guerra in Iran, lo shock petrolifero ha provocato oscillazioni senza precedenti nei tassi europei. Sulla scia del cessate il fuoco di due settimane annunciato il 7 aprile 2026, questo Bond Bulletin esamina le condizioni necessarie che permetterebbero alle banche centrali europee di tornare a una politica monetaria piu' neutrale.

Fondamentali Le interruzioni energetiche sembrano aver causato danni limitati alle industrie europee finora. Tuttavia, la situazione rimane incerta data la probabilita' che le forniture di gas e petrolio potrebbero non normalizzarsi completamente per un certo periodo a causa delle infrastrutture danneggiate in Medio Oriente e che i prezzi potrebbero rimanere piu' alti rispetto al periodo pre-conflitto. La dispersione dei mercati dei tassi europei e' dettata anche della situazione dei singoli Paesi: la Spagna sembra relativamente al riparo dallo shock petrolifero, mentre l'Italia e' vista come uno dei principali potenziali perdenti qualora il conflitto dovesse protrarsi.

La Francia, invece, sta affrontando i timori dettati dai limitati margini di manovra di cui dispone a livello fiscale per proteggere i consumatori. Le recenti previsioni della Banca Centrale Europea (BCE) indicano che l'Istituto di Francoforte teme piu' di commettere un errore sull'inflazione - lasciando che i prezzi sfuggano al controllo - che non un passo falso sulla crescita. Se si concretizzasse lo scenario di base di de-escalation del conflitto, la BCE potrebbe guardare oltre lo shock inflazionistico iniziale dovuto alla crisi energetica, evitando di rispondere con ulteriori misure restrittive, dato che l'economia sottostante cresce lentamente. Finora, i mercati hanno scontato rapidamente un aumento dei tassi come conseguenza dello shock inflazionistico, una dinamica apparentemente simile a quella del 2022. A quel tempo, allo scoppio della guerra in Ucraina, i prezzi del gas salirono alle stelle spingendo l'inflazione al rialzo. Di conseguenza la BCE aumento' i tassi, decisione che, con il tempo, si rivelo' fondata. Al contrario, le manovre restrittive adottate dalla BCE nel 2008 e nel 2011, rispettivamente in concomitanza con la crisi finanziaria globale e nel periodo immediatamente precedente la crisi del debito europeo, sono oggi considerate piu' in generale due errori di politica monetaria. I mercati sembrano riflettere la fiducia nella capacita' della BCE di gestire correttamente la politica monetaria, come gia' accaduto nel 2022, e di evitare gli errori del 2008 e del 2011. Al contrario, la Banca d'Inghilterra (BoE) deve fare i conti con un'economia apparentemente piu' debole di quella europea, con la disoccupazione in aumento e l'inflazione sopra il target per gran parte degli ultimi cinque anni. Tuttavia, il messaggio emerso durante l'ultima riunione e' apparso involontariamente restrittivo: alla luce dei rischi di una ripresa dell'inflazione, persino i membri piu' accomodanti del Comitato di politica monetaria hanno mostrato una certa disponibilita' a discutere una stretta dei tassi di interesse a fronte dei rischi di rialzo dell'inflazione. Le autorita' dovranno muoversi con cautela per non perdere credibilita'.

Valutazioni quantitative I mercati avevano scontato tre rialzi dei tassi da parte della BCE, per circa 75 punti base (pb), con una propensione verso ulteriori aumenti, ma l'orientamento e' mutato dopo l'annuncio del cessate il fuoco. L'intera Europa e' stata interessata da una correzione delle curve dei tassi a breve termine, riducendo di circa 25 pb i possibili rialzi da qui alla fine del 2026. Attualmente i mercati stanno scontando due rialzi dei tassi da parte della BCE (all'incirca 53 pb) per quest'anno e hanno anche rivisto al ribasso le aspettative della BoE: i rialzi di 100 pb scontati all'inizio del conflitto si sono ridotti, sulla scia del cessate il fuoco, a 1,5 aumenti (circa 33 pb). Se la de-escalation del conflitto dovesse continuare, le curve dei rendimenti europei potrebbero tornare a irripidirsi, invertendo parzialmente l'appiattimento registrato a marzo. Il grafico mostra la variazione cumulata dei prezzi dei futures a breve termine, misurata in punti base, rispetto ai livelli che hanno preceduto l'inizio del conflitto. L'andamento al rialzo indica che il mercato si aspetta che il conflitto faccia salire i tassi di interesse. Sebbene negli ultimi giorni si sia registrata una certa stabilizzazione, i prezzi rimangono elevati rispetto ai livelli precedenti al conflitto.

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(RADIOCOR) 19-04-26 08:13:30 (0052) 5 NNNN