Jindal: Patuanelli, entro 2 settimane nuovo Piano per Piombino, ruolo attivo Stato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 giu - Nel pacchetto degli interventi che andranno definiti alla luce del nuovo piano industriale che Jindal si e' impegnato a presentare entro due settimane, precisa la nota, entreranno misure per modernizzare lo stabilimento di Piombino, garantendo all'azienda la liquidita' necessaria per la produzione e gli investimenti, la definizione di un costo dell'energia piu' funzionale alla sostenibilita' economica dell'acciaieria toscana. A questi strumenti si aggiungeranno quelli collegati al nuovo accordo di programma nel quale rientrano gli interventi in tema di logistica, infrastrutture e ambiente

Il prossimo mercoledi' 10 giugno il Sottosegretario Alessia Morani si rechera' in visita al sito siderurgico di Piombino dove incontrera' i sindacati per informali sull'evolversi del confronto in corso con JSW Italy.

