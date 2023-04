Janus Henderson: la politica monetaria della FED e' ha un punto di svolta? - PAROLA AL MERCATO

di Jason England * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 apr - Che sia dovuto alle tensioni del settore bancario o al fatto che la Fed ha gia' effettuato una quantita' di rialzi aggressivi senza precedenti nel corso dell'ultimo anno e quindi si sta avvicinando alla fine di questa campagna, i verbali del FOMC hanno finalmente mostrato alcuni segnali di divergenza di opinioni sul percorso da seguire per la politica monetaria.

Anche se tutti i partecipanti hanno concordato sul fatto di aumentare i tassi di 25 punti base nella riunione di marzo, "diversi partecipanti" hanno valutato l'opportunita' di mantenere i tassi in questa riunione e "alcuni partecipanti" hanno preso in considerazione un aumento dei tassi di 50 pb in considerazione dell'inflazione ancora elevata e della forza dei dati recenti. Alla fine, il dibattito tra la stabilita' dei prezzi (inflazione ancora ben al di sopra dell'obiettivo di lungo periodo della Fed) e la stabilita' finanziaria (stress del settore bancario) ha visto prevalere la volonta' della Fed di riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2%. La Fed ha riconosciuto che le tensioni del settore bancario porteranno probabilmente a un inasprimento delle condizioni di credito, ma non e' certa sull'entita' del fenomeno, per cui, oltre agli effetti di ritardo dei rialzi gia' effettuati nell'ultimo anno, la banca centrale americana dipendera' ancora di piu' dai dati in ogni singola riunione.

Se sara' necessario un ulteriore irrigidimento delle politiche, la Fed effettuera' altri rialzi, ma sembra che sia molto piu' vicina a una pausa di quanto si pensasse prima delle turbolenze bancarie di inizio marzo.

* Portfolio Manager di Janus Henderson

