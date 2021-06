Janssen Italia: Mario Sturion nominato nuovo managing director

Scaccabarozzi diventa head of external affairs (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 giu - Janssen, azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson, ha scelto Mario Sturion, attualmente managing director di Janssen Messico, come nuovo managing director di Janssen Italia. Dopo aver guidato il business di Janssen in Italia per 20 anni, Massimo Scaccabarozzi e' stato nominato head of external affairs per le tre societa' in cui si articola Johnson & Johnson nel nostro Paese. Sturion, che ha alle spalle 25 anni di carriera in J&J, guidera' il business farmaceutico dell'azienda in Italia, che impiega piu' di 1.500 persone divise tra la sede di Cologno Monzese e lo stabilimento di Latina, uno dei siti produttivi piu' innovativi al mondo con una produzione di circa 5 miliardi di trattamenti orali all'anno ed esportazioni pari a quasi il 95% in oltre cento Paesi. Riportera' a Kris Sterkens, company group chairman di Janssen Emea. "Sono entusiasta di questo nuovo capitolo del mio percorso professionale e non vedo l'ora di guidare l'azienda in questo momento di profonda trasformazione", ha detto Sturion.

Ars

