Jaguar Land Rover: blocca produzione in Gb per penuria semiconduttori

In due dei suoi tre siti produttivi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 apr - La casa automobilistica britannica Jaguar Land Rover, di proprieta' del gruppo indiano Tata, ha annunciato uno stop alla produzione in due delle sue tre fabbriche in Gran Bretagna per una penuria di semiconduttori che che sta mettendo in difficolta' molti produttori automobilistici nel mondo. Nei due impianti lavorano complessivamente oltre 5.700 addetti.

La penuria di semiconduttori spiega la casa automobilistica e' dovuta alle difficolta' della catena di fornitura legata alla pandemia. Lo stop alla produzione, dal 26 aprile, riguardera' "un periodo limitato di tempo" ha spiegato Jaguar Land Rover senza ulteriori dettagli.

