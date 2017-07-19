J. Safra Sarasin: Venezuela, conseguenze per i mercati emergenti - PAROLA AL MERCATO

di Mali Chivakul* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - La notizia piu' rilevante durante le festivita' natalizie e' stata la rapida operazione degli Stati Uniti per catturare e incriminare Nicola's Maduro, presidente del Venezuela.

La cattura non e' stata una sorpresa ed era stata anticipata dal mercato obbligazionario. La presenza militare statunitense nei Caraibi si e' rafforzata da agosto, dopo che il presidente Trump ha autorizzato il dispiegamento di navi da guerra per contrastare i cosiddetti 'narcoterroristi'. Le azioni militari si sono intensificate a settembre e a meta' dicembre con l'attacco e l'affondamento di una nave e l'intercettazione di petroliere. Negli ultimi mesi anche la retorica degli Stati Uniti nei confronti del governo venezuelano e' diventata piu' ostile. Il valore di recupero delle obbligazioni venezuelane in default e' salito da circa 20 centesimi di dollaro a meta' del 2025 a circa 30 centesimi alla fine del 2025, per poi superare i 40 centesimi dopo la cattura.

La cattura e' in linea con la piu' recente National Security Strategy che sottolinea l'importanza di 'rafforzare ed espandere' la sfera di influenza degli Stati Uniti nella regione. La strategia mira a respingere le cosiddette incursioni dei 'competitori non emisferici'. La cattura di Maduro ha inviato un chiaro messaggio: gli Stati Uniti sono tornati a sostenere e a esercitare la propria influenza nell'emisfero occidentale, la loro regione di riferimento, come in passato. E' noto che gli Stati Uniti hanno sostenuto molti regimi diversi in America Latina sin dai tempi della Guerra Fredda. Le loro azioni hanno comportato il sostegno a numerosi colpi di Stato. Nel 1989 hanno invaso Panama per catturare il suo leader, Manuel Noriega, portando ad un cambio di regime.

Mentre in passato l'intervento degli Stati Uniti in America Latina, guidato dalla Dottrina Monroe, era piu' ideologico, oggi, a nostro avviso, e' guidato in modo significativo da interessi legati alla sicurezza economica. La Cina ha rapidamente ampliato i propri interessi commerciali, in particolare nel settore delle materie prime nella regione, e questo e' ora il principale motivo di preoccupazione per gli Stati Uniti. Il suo obiettivo principale e' quello di contrastare la Cina ed esercitare il proprio controllo sulle risorse nazionali nell'emisfero occidentale, che si tratti di metalli strategici o di energia. Nel suo primo intervento davanti alla Commissione Affari Esteri del Senato nel gennaio 2025, Marco Rubio ha affermato che ogni politica estera perseguita dall'amministrazione deve essere giustificata da tre domande: rende l'America piu' sicura? Rende l'America piu' forte? O rende l'America piu' prospera? Nonostante il calo della produzione, il Venezuela possiede ancora le piu' grandi riserve petrolifere accertate al mondo. Dispone inoltre di ricchi giacimenti minerari, tra cui oro e terre rare. L'aumento della produzione petrolifera richiedera' tempo e nuovi investimenti, ma dovrebbe esercitare una pressione al ribasso sul prezzo del petrolio nel medio termine.

Quali sono le implicazioni per i mercati emergenti? La popolazione dei paesi confinanti probabilmente vedra' di buon occhio un cambio di regime in Venezuela, anche se permangono molte incertezze. L'aumento dei tassi di criminalita' e' stata la principale preoccupazione tra gli elettori dell'America Latina. La violenza delle gang e' stata fortemente associata all'emigrazione dal Venezuela. La cattura ha inviato un chiaro segnale di sostegno alle fazioni politiche di destra della regione, che hanno espresso apertamente la volonta' di tenere sotto controllo la criminalita' e la violenza. Gli Stati Uniti probabilmente sosterranno apertamente questi candidati nelle prossime elezioni in Colombia, Peru' e Brasile. Se dovessero guadagnare consensi nei sondaggi, anche i mercati di questi paesi dovrebbero trarne vantaggio.

Le perdite degli investimenti cinesi in Venezuela non sono la preoccupazione principale. Anche se le banche politiche cinesi e altri creditori statali rischiano di subire maggiori perdite se gli Stati Uniti prendono il controllo dei proventi petroliferi e li indirizzano verso i creditori statunitensi, la Cina ha ridotto la sua esposizione nei confronti del Venezuela, che aveva raggiunto il picco all'inizio degli anni 2010. Cio' che e' piu' importante e' l'investimento della Cina in infrastrutture e risorse in altri paesi dell'America Latina. Prevediamo una maggiore pressione da parte degli Stati Uniti per allontanare gli investimenti cinesi in infrastrutture strategiche (come il porto di Chancay in Peru') e risorse critiche (miniere). Un buon esempio e' il recente avvicinamento della Bolivia agli Stati Uniti dopo le elezioni presidenziali di ottobre, che ha portato il Paese a riconsiderare i contratti per l'estrazione del litio firmati con la Cina.

