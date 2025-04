J. Safra Sarasin: sempre piu' probabile decoupling totale degli scambi commerciali Usa-Cina - PAROLA AL MERCATO

di Mali Chivakul* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - Poiche' la Cina ha inviato forti segnali che non si pieghera' facilmente alle pressioni degli Stati Uniti, e' aumentata la probabilita' di un completo decoupling tra Stati Uniti e Cina.

Come sarebbe il mondo in uno scenario di totale decoupling commerciale? Nel breve termine, i produttori cinesi subiranno un duro colpo (440 miliardi di dollari, pari al 3% del PIL).

Probabilmente il governo cinese interverra' per sostenere i produttori colpiti.

Tuttavia, questi produttori cercheranno altri mercati per sostituire la domanda statunitense e potrebbero essere disposti a subire delle perdite per guadagnare quote di mercato in altri paesi, aumentando la concorrenza con i produttori locali e facendo scendere i prezzi. Il fenomeno era gia' iniziato prima dell'aumento dei dazi, ma probabilmente sara' esacerbato proprio da questo. Cio' e' stato chiaramente discusso durante il colloquio telefonico tra UE e Cina.

Gli Stati Uniti probabilmente subiranno un'altra crisi delle forniture nei prossimi 2-3 mesi, simile a quella avvenuta durante il Covid. Sebbene negli Stati Uniti si sia verificato un certo accumulo di scorte e un anticipo delle importazioni, alcuni settori che dipendono dagli input cinesi, come quello delle comunicazioni (circa il 40% delle importazioni settoriali totali, secondo un documento della Fed) e quello dell'information technology (circa il 25%), saranno i piu' colpiti.

Per essere considerato forte e affidabile dalla sua popolazione e a livello internazionale, il governo cinese accelerera' il suo piano di stimolo per sostenere la domanda interna e contenere le ricadute. La Banca popolare cinese ha indebolito il fixing della sua valuta dello 0,4% dal 2 aprile, suggerendo che adottera' gradualmente piccoli passi per abbassare lo yuan cinese (CNY) per contribuire ad attutire l'impatto dei dazi.

E' ben consapevole che sara' necessaria una svalutazione significativa per assorbire completamente la perdita, ma cio' sarebbe destabilizzante in quanto la popolazione potrebbe farsi prendere dal panico e accelerare i deflussi di capitali. Uno yuan cinese molto piu' debole non e' inoltre nell'interesse delle altre economie dei mercati emergenti, con le quali la Cina vuole mantenere buoni rapporti.

Una domanda che viene sempre posta e' se la Cina intenda utilizzare i titoli del Treasury come arma. Riteniamo che sia improbabile. Con il suo attuale ampio surplus, la Cina continua ad accumulare asset finanziari in dollari. Anche se sembra che abbia smesso di accumulare altri titoli del Treasury USA, le sue banche statali hanno continuato ad accumulare altri titoli in dollari, con un patrimonio netto estero che ora ammonta a 1,3 trilioni di dollari.

La Cina subirebbe una grossa perdita se vendesse sul mercato le sue partecipazioni in titoli di Stato, danneggiando non solo se' stessa, ma anche altri paesi (le partecipazioni in titoli di Stato del Giappone sono piu' grandi di quelle della Cina) in tutto il mondo.

Nei prossimi 2-3 anni, ci aspettiamo che i produttori globali, cinesi inclusi, continuino la loro strategia Cina+1, poiche' i dazi statunitensi sono diventati proibitivi per le merci spedite dalla Cina. I paesi ASEAN che sono stati le principali destinazioni di questa strategia ora devono affrontare dazi del 25-50%.

I paesi che ora devono pagare solo il 10% di dazi sembrano piu' interessanti, anche se bisognera' tenere conto di altri costi (come il trasporto e il quadro normativo locale).

Il Messico continua a offrire buone opportunita', anche se c'e' ancora il rischio che l'accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA) possa essere rivisto in peggio.

Se i produttori possono rispettare la regola di origine dell'accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA), l'esportazione verso gli Stati Uniti rimane esente da dazi.

La regola stabilisce la percentuale delle parti che devono provenire dal Nord America o dagli Stati Uniti. Gli 'ingredienti' non statunitensi vengono adeguatamente trasformati in prodotti finali in Messico. Altri paesi dell'America Latina sono soggetti a dazi del 10%, poiche' la maggior parte di essi ha un disavanzo commerciale con gli Stati Uniti.

Il disavanzo complessivo (dei paesi con un disavanzo) ammontava tuttavia solo a 43 miliardi di dollari. Si tratta solo del surplus di un paese ASEAN con gli Stati Uniti (quello della Thailandia e' di 45 miliardi di dollari, mentre quello del Vietnam e' di 124 miliardi). Il margine per il nearshoring in questi paesi e' limitato se utilizziamo la bilancia commerciale come parametro di riferimento. I consumatori statunitensi devono consumare molto meno o acquistare beni di produzione nazionale molto piu' costosi.

Naturalmente c'e' la possibilita' che l'escalation delle due parti possa raggiungere un punto di non ritorno e che si arrivi a una de-escalation. Tuttavia, in questo caso, assisteremo probabilmente quasi a un decoupling, poiche' le aziende non possono essere sicure di potersi fidare della de-escalation. I produttori sceglieranno di assicurarsi di avere supply chain ben diversificate.

