J. SAFRA SARASIN: quanto pesano i conflitti sul petrolio nei mercati emergenti - PAROLA AL MERCATO

di Mali Chivakul* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - Il prezzo del petrolio ha registrato un'impennata all'inizio di questo mese, con il verificarsi dei conflitti militari tra Israele e Iran. Sebbene tale aumento implichi un incremento del premio di rischio, i mercati finanziari sembrano prevedere che il conflitto non esercitera' una pressione eccessiva sul mercato petrolifero. Nonostante il recente aumento del prezzo del petrolio, il costo medio da inizio anno, pari a 70 dollari al barile, rimane notevolmente inferiore alla media dello scorso anno, pari a 80 dollari al barile. Il prezzo del petrolio era piu' vicino ai 65 dollari prima che Israele lanciasse un attacco contro l'Iran il 13 giugno. E' salito a quasi 80 dollari e poi e' sceso a 68 dollari dopo il cessate il fuoco di lunedi' e martedi', indicando che il premio di rischio sul petrolio era di circa 10 dollari.

Uno shock dei prezzi del petrolio puo' esercitare una pressione al ribasso sulla crescita e sui prezzi degli asset finanziari. L'aumento dei prezzi del petrolio amplia il disavanzo delle partite correnti e indebolisce la valuta dei paesi importatori netti di petrolio. La maggior parte dei principali mercati emergenti (EM) sono importatori netti di petrolio e alcuni sono piu' sensibili alle variazioni dei prezzi del petrolio. Un buon esempio recente e' stato il 2022, quando l'invasione russa dell'Ucraina ha portato il prezzo medio del petrolio vicino ai 100 dollari al barile.

Molti importatori di petrolio dei mercati emergenti hanno registrato un deficit delle partite correnti considerevole.

Le valute dei mercati emergenti hanno risentito ulteriormente del rafforzamento del dollaro statunitense (poiche' gli Stati Uniti sono esportatori netti di petrolio). L'inflazione e' aumentata e le banche centrali hanno dovuto aumentare i tassi di interesse.

In molti mercati emergenti, la quota dell'energia (combustibili ed elettricita') nel paniere dei prezzi al consumo e' piuttosto elevata. Ad esempio, il peso e' pari a circa il 14% in Thailandia, l'11% in Brasile e il 9% in Cile e India. Negli Stati Uniti, l'energia rappresenta circa il 7% dell'indice CPI. Sebbene molte banche centrali puntino a un'inflazione core al netto dell'energia, i prezzi piu' elevati del petrolio potrebbero comunque spingere al rialzo l'inflazione core a causa dell'aumento dei costi di produzione. In diversi paesi emergenti, i sussidi governativi sono utilizzati per stabilizzare i prezzi al dettaglio dell'energia. L'aumento dei prezzi del petrolio comporterebbe anche un aumento dell'ammontare dei sussidi e della pressione fiscale.

I paesi con elevati disavanzi delle partite correnti e un'elevata dipendenza dal petrolio sono i piu' vulnerabili all'aumento dei prezzi del petrolio. Sebbene Corea, Taiwan, Thailandia e Vietnam presentino un'elevata dipendenza dal petrolio, dispongono di un surplus delle partite correnti sufficiente a sostenere un aumento del prezzo del petrolio non cosi' estremo come quello del 2022. Le Filippine e l'India appaiono piu' vulnerabili se si tiene conto sia della dipendenza dal petrolio che dell'attuale posizione delle partite correnti.

Fino a poco tempo fa, il calo dei prezzi del petrolio e l'indebolimento del dollaro statunitense sono stati i principali motori dei guadagni delle valute dei mercati emergenti asiatici. Sebbene prevediamo un apprezzamento delle valute dei paesi asiatici con surplus nel medio termine, l'aumento dei prezzi del petrolio potrebbe rallentare tale processo. Il won coreano e il dollaro taiwanese hanno recuperato tutte le perdite registrate negli ultimi 10 giorni, mentre il baht thailandese e' solo leggermente piu' debole rispetto al 12 giugno, nonostante le recenti turbolenze politiche. Nel frattempo, il peso filippino e' ancora inferiore di quasi il 2% rispetto al livello pre-conflitto. Nell'Europa emergente, la Romania e la Turchia sono i paesi piu' vulnerabili, anche se il conto corrente della Turchia e' oggi in una posizione molto migliore rispetto a un paio di anni fa.

Il rialzo del prezzo del petrolio e' stato uno dei fattori trainanti dell'apprezzamento delle valute dei paesi latinoamericani esportatori netti di petrolio. Sia il real brasiliano (BRL) che il peso colombiano (COP) hanno registrato un leggero aumento nelle ultime due settimane.

Altri fattori trainanti sono stati il significativo carry reale e l'indebolimento del dollaro statunitense. Il COP rimane intorno al suo livello piu' alto dell'anno, nonostante i risultati fiscali deludenti (discussi la scorsa settimana).

Sebbene continuiamo a prevedere che le banche centrali dei mercati emergenti proseguiranno con la loro politica di allentamento monetario, l'incertezza sui prezzi del petrolio potrebbe indurle a una maggiore cautela. La pausa della Banca Indonesia (BI) della scorsa settimana ne e' un esempio calzante. Nonostante l'indebolimento dell'economia interna, la BI temeva che le tensioni in Medio Oriente potessero provocare un'altra ondata di debolezza della rupia e ha preferito attendere ulteriori sviluppi prima di riprendere il ciclo di tagli dei tassi.

*Emerging Markets Economist di J. Safra Sarasin

