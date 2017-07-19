J. Safra Sarasin: le prospettive dell'euro nel breve termine restano incerte - PAROLA AL MERCATO

di Claudio Wewel* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 4 lug - L'euro ha registrato un andamento deludente nella prima meta' del 2026.

Nell'ambito dei mercati valutari del G10, la valuta ha guadagnato terreno solo rispetto alla corona svedese, mentre ha perso oltre il 3% rispetto al dollaro e addirittura il 6% rispetto al dollaro australiano.

Inizialmente, la valuta europea sembrava destinata a un anno migliore, vista la prospettiva di una ripresa economica sulla scia del pacchetto tedesco per le infrastrutture e la difesa varato lo scorso anno. La valuta europea ha inoltre beneficiato di venti favorevoli, poiche' gli investitori globali hanno perso fiducia nel dollaro statunitense dopo che il presidente Trump ha minacciato di annettere la Groenlandia con la forza militare e l'indipendenza della Fed e' stata nuovamente messa sotto accusa a gennaio. Tuttavia, questi timori si sono rapidamente placati quando Trump ha fatto marcia indietro sulla questione della Groenlandia e ha nominato Kevin Warsh come successore del presidente della Fed Powell.

La situazione e' cambiata dopo l'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. L'impennata dei prezzi dell'energia ha determinato un significativo deterioramento dei termini di scambio dell'area dell'euro, che da allora hanno pesato sulla valuta. Tuttavia, il notevole aumento delle aspettative sui tassi della BCE ha sostanzialmente protetto l'euro da un calo piu' marcato, poiche' le aspettative di politica monetaria implicite nei mercati per l'area dell'euro e gli Stati Uniti hanno registrato una convergenza.

Il sostegno all'euro si e' indebolito dal punto di vista del differenziale dei tassi relativi. Nell'ultima riunione, la Fed ha abbandonato l'orientamento accomodante e ha sorpreso il mercato con una svolta piu' hawkish, sottolineando la sua crescente preoccupazione per l'aumento dell'inflazione. Negli Stati Uniti, l'accelerazione del ciclo economico e' evidente nell'aumento dell'attivita' manifatturiera e nel rafforzamento del mercato del lavoro. Il continuo potenziamento delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale rappresenta un'importante fonte di crescita.

Tuttavia, l'attivita' economica rimane fiacca dall'altra parte dell'Atlantico, portando il mercato a chiedersi quanto ulteriore inasprimento sia realmente necessario. Si stima che la chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz ridurra' la crescita del PIL europeo di circa 0,3 punti percentuali quest'anno. Inoltre, la spinta prevista dal pacchetto fiscale tedesco si e' materializzata solo in minima parte. Le principali aziende europee del settore della difesa registrano un accumulo di ordini arretrati e la crisi iraniana ha indotto il governo tedesco a destinare parte dei capitali previsti per le infrastrutture a spese sociali di emergenza. Di conseguenza, prevediamo che l'area euro crescera' solo dello 0,5% su base annua nel 2026. In questo contesto, la presidente della BCE Lagarde ha minimizzato i timori relativi all'inflazione di secondo impatto.

*FX Strategist di J. Safra Sarasin.

Red-

(RADIOCOR) 04-07-26 13:42:42 (0252) 5 NNNN