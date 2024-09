J. Safra Sarasin: la Cina sta esportando la deflazione nei Paesi emergenti? - PAROLA AL MERCATO

di Mali Chivakul* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 set - I prezzi delle esportazioni cinesi continuano a scendere quest'anno, in linea con le nostre previsioni dello scorso dicembre. La debolezza della domanda interna ha spinto le aziende cinesi a espandersi all'estero. In effetti, la quota di importazioni dalla Cina e' aumentata nei principali Paesi emergenti dal 2018. Nei settori legati all'edilizia abitativa, la grande sovraccapacita' dovuta alla correzione immobiliare ha fatto scendere i prezzi. Il settore dell'acciaio ne e' un esempio lampante. Il cambiamento tecnologico (favorito dagli incentivi governativi) e la forte concorrenza tra i produttori hanno fatto scendere i prezzi dell'industria automobilistica.

Un'idea diffusa e' che il calo dei prezzi delle esportazioni cinesi sia il risultato diretto delle sovvenzioni statali. Un recente studio del Fondo Monetario Internazionale, tuttavia, mostra che ci sono solo indizi deboli che dimostrano che i sussidi statali cinesi abbiano abbassato i prezzi delle esportazioni in media. Tuttavia, a livello settoriale, e' stato dimostrato che le sovvenzioni hanno portato a una riduzione dei prezzi di esportazione e a un aumento delle quantita' esportate nei settori dei prodotti metallici, dei mobili e dell'industria automobilistica. Per altri settori, come i macchinari elettrici, le sovvenzioni sembrano aver favorito il miglioramento della qualita' senza portare a una riduzione dei prezzi di esportazione.

Lo stesso studio del Fondo Monetario Internazionale rileva che questi prodotti sussidiati hanno guadagnato quote di mercato soprattutto nei mercati emergenti rispetto ai mercati sviluppati. Una possibile spiegazione e' che i prodotti sovvenzionati dalla Cina potrebbero essere sottoposti a maggiori controlli e barriere nei Paesi industrializzati attraverso politiche di ritorsione e dazi compensativi. Il settore dell'acciaio e' un buon esempio. L'acciaio cinese e' soggetto a tariffe negli Stati Uniti dal 2018 e a dazi antidumping nell'UE. I governi dei Paesi emergenti hanno reagito molto piu' lentamente all'aumento delle importazioni di acciaio dalla Cina. Mentre Brasile e Messico hanno reagito con dazi, in Vietnam un'indagine antidumping e' iniziata a giugno, ma non ha ancora portato a un'azione politica. Il governo coreano ha riflettuto sulla stessa questione senza ancora prendere una decisione.

Parte dell'aumento delle importazioni dalla Cina riflette l'allungamento della supply chain e la deviazione degli scambi a seguito delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina iniziate nel 2018. Ma l'aumento della penetrazione delle importazioni non riguarda solo le materie prime e i prodotti intermedi. Anche le importazioni di beni di consumo dalla Cina sono aumentate. Il caso in questione e' quello delle autovetture. Il resto del mondo ha importato dalla Cina un numero maggiore di auto con motore a combustione interna (ICE), poiche' i produttori hanno una grande capacita' inutilizzata a causa del rallentamento della domanda. Ma anche le importazioni di veicoli a nuova energia (NEV) sono aumentate rapidamente partendo da una quota minima. Anche in questo caso, gli Stati Uniti e l'UE hanno aumentato le tariffe sui NEV provenienti dalla Cina, mentre la maggior parte dei Paesi emergenti non lo ha fatto.

Il Brasile ha registrato un rallentamento dell'inflazione dei prezzi delle importazioni di beni di consumo durevoli nel 2023. Da allora e' in calo. Sebbene le importazioni di autovetture siano aumentate rapidamente, probabilmente rimangono esigue rispetto al paniere di consumo. Tuttavia, e' evidente che la penetrazione delle importazioni di beni come le apparecchiature elettriche e' aumentata nel tempo. Anche i prezzi al consumo dei beni durevoli sono diminuiti nel 2023.

Sebbene il Brasile sia un'economia piuttosto chiusa, la concorrenza delle importazioni potrebbe aver esercitato una pressione sui prezzi al consumo complessivi dei beni. In altre parole, la dinamica dei prezzi dei beni a livello mondiale ha influenzato la dinamica dell'inflazione brasiliana. Secondo il FMI, oltre ai prezzi globali dell'energia, sono altri i fattori di offerta che hanno contribuito maggiormente alla disinflazione nel settore del commercio al dettaglio. Il calo dell'inflazione dei beni durevoli ha chiaramente contribuito al processo di disinflazione nel 2023. Negli ultimi tempi, tuttavia, l'inflazione dei prezzi al consumo dei beni durevoli non e' scesa tanto quanto la sua controparte dei prezzi all'importazione. Questo potrebbe essere il risultato dell'indebolimento del real brasiliano da aprile.

*Emerging Markets Economist di J. Safra Sarasin.

