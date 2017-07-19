J. Safra Sarasin: i mercati emergenti rimarranno resilienti di fronte all'aumento dei rendimenti - PAROLA AL MERCATO

di Mali Chivakul * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 set - L'aumento dei rendimenti obbligazionari a lungo termine negli Stati Uniti e in altri mercati sviluppati (DM) e' solitamente motivo di preoccupazione per i mercati emergenti (EM), poiche' segnala condizioni finanziarie globali piu' restrittive, che generalmente determinano deflussi di capitali dai mercati emergenti. Gli asset dei mercati emergenti hanno registrato performance negative in episodi come il Taper Tantrum del 2013 o il ciclo di rialzi dei tassi statunitensi del 2022.

Questa volta sara' diverso? La ricerca della Bis mostra che i flussi di capitali verso i mercati emergenti sono sensibili all'aumento dei rendimenti obbligazionari statunitensi a lungo termine soprattutto quando aumentano il term premium degli Stati Uniti e il dollaro statunitense si apprezza rispetto a un paniere di valute dei mercati sviluppati. Il primo fattore si e' verificato durante il Taper Tantrum, quando la Fed ha segnalato una riduzione degli acquisti di obbligazioni nell'ambito del QE. Il secondo e' emerso nel 2022, in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, che ha generato uno shock positivo sulle ragioni di scambio per gli Stati Uniti e uno negativo per l'Europa.

Anche le condizioni macroeconomiche statunitensi sono importanti. In genere, l'aumento dei rendimenti obbligazionari statunitensi dovuto a maggiori aspettative di inflazione e' associato a un forte deprezzamento delle valute e a cali dei prezzi azionari nei mercati emergenti. E' stato cosi' anche nel 2022. Questa volta, il rendimento del Treasury statunitense a 10 anni e' aumentato di 615 punti base da inizio anno. Tuttavia, il term premium stimato dalla Federal Reserve Bank of New York e' rimasto pressoche' invariato rispetto all'inizio dell'anno. Nello stesso periodo, l'indice ampio del dollaro statunitense e' aumentato di meno dell'1%, mentre le aspettative di inflazione sono salite leggermente, dal 2,75% di inizio anno al 2,81% attuale.

Non sorprende quindi che i flussi verso le obbligazioni e le azioni dei mercati emergenti siano rimasti solidi nonostante l'aumento dei rendimenti dei Treasury statunitensi a 10 anni.

Oggi, tassi piu' elevati sembrano riflettere l'aumento dei tassi reali, sostenuto dalla robusta crescita degli Stati Uniti e dalla competizione per il capitale legata al boom degli investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale.

Guardando al futuro, prevediamo che il dollaro statunitense rimanga forte, ma senza ulteriori significativi rialzi, e che l'inflazione statunitense rallenti nei prossimi 6-12 mesi. La nostra previsione di rialzi dei tassi negli Stati Uniti entro la fine di quest'anno implica un ampliamento del differenziale dei tassi rispetto ai mercati emergenti a basso rendimento, dove la maggior parte delle banche centrali sta mantenendo invariati i tassi.

Ciononostante, ci aspettiamo che i flussi verso gli asset dei mercati emergenti rimangano resilienti per quattro ragioni: (i) il boom dell'IA, che favorisce i mercati emergenti asiatici; (ii) gli elevati tassi reali in America Latina e Turchia, che offrono un carry interessante; (iii) il miglioramento dei fondamentali esterni nella maggior parte dei mercati emergenti; e (iv) la prosecuzione della tendenza di lungo periodo verso una maggiore diversificazione.

Il principale rischio potrebbe derivare da un aumento del term premium, simile a quello osservato tra giugno e agosto, poiche' la politica fiscale statunitense rimane orientata sulla stessa traiettoria e persiste l'incertezza riguardo alla funzione di reazione di Kevin Warsh alla guida della Fed.

Le economie asiatiche orientali caratterizzate da un surplus delle partite correnti, in particolare Corea del Sud, Malesia, Singapore e Taiwan, continuano a beneficiare dell'impennata degli investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Nonostante l'ampliamento dei differenziali dei tassi rispetto agli Stati Uniti, ci aspettiamo che i flussi degli investitori non residenti continuino a sostenere i mercati azionari coreano e taiwanese, poiche' il settore dei semiconduttori rimane altamente redditizio.

Sebbene i surplus delle partite correnti siano aumentati, questi Paesi continuano a reinvestire i proventi in dollari e sia il dollaro taiwanese (Twd) sia il won sudcoreano (Krw) rimangono sottovalutati. Manteniamo una view positiva su entrambe le valute nel medio periodo. In questo contesto, riteniamo che anche il dollaro di Singapore e il ringgit malese possano trovare sostegno intorno ai livelli attuali.

L'elevato surplus commerciale della Cina dovrebbe inoltre sostenere la nostra previsione di un graduale apprezzamento dello yuan cinese. Come discusso la scorsa settimana, i consistenti investimenti della Thailandia nei data center nei prossimi trimestri hanno esercitato pressioni al ribasso sulla bilancia commerciale. Ci aspettiamo pertanto che il baht thailandese rimanga relativamente debole.

Tassi reali elevati dovrebbero mantenere i flussi verso la Turchia e l'America Latina.

Sebbene la maggior parte delle banche centrali dell'America Latina mantenga i tassi invariati, i tassi reali sono gia' su livelli elevati, soprattutto in Brasile e Colombia. Anche nei Paesi caratterizzati da tassi reali piu' contenuti, il miglioramento del saldo delle partite correnti, determinato dall'impennata dei prezzi delle materie prime, dovrebbe sostenere le valute latinoamericane. Cio' vale in particolare per Peru' e Cile.

Anche i fondamentali esterni del Messico sono migliorati, grazie all'aumento delle esportazioni verso gli Stati Uniti e alla solidita' delle rimesse dall'estero.

* Emerging Markets Economist di J. Safra Sarasin "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 26-09-26 11:15:10 (0204) 5 NNNN