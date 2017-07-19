J. Safra Sarasin: Argentina, gli investimenti diretti esteri in soccorso - PAROLA AL MERCATO

di Mali Chivakul* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 lug - Dalla vittoria del presidente Milei alle elezioni di meta' mandato dello scorso ottobre, il suo governo ha contribuito a una maggiore stabilizzazione dell'economia e ha promosso ulteriori riforme strutturali. E' stato mantenuto l'avanzo di bilancio, l'inflazione ha subito un rallentamento e le riserve internazionali sono aumentate. A marzo e' stata approvata la storica legge sulla modernizzazione del lavoro, volta ad affrontare la rigidita' di lunga data del mercato del lavoro, che da tempo ha contribuito alla segmentazione e all'esistenza di un ampio mercato informale. Il disegno di legge volto ad abolire o modificare oltre 70 norme obsolete e superflue sta procedendo in sede di Congresso. L'impegno ha dato i suoi frutti. A fine maggio il FMI ha completato la seconda revisione del proprio programma con l'Argentina.

All'inizio di questo mese, S&P ha alzato il rating sovrano dell'Argentina a B-, seguendo l'esempio di Fitch che aveva compiuto la stessa mossa all'inizio di maggio.

Sul fronte esterno, l'aumento dei prezzi delle materie prime ha contribuito al boom delle esportazioni. Il surplus commerciale dell'Argentina e' cresciuto grazie all'aumento delle esportazioni in tutti i settori, mentre le importazioni sono rimaste stabili. Il surplus commerciale di maggio, pari a 3,5 miliardi di dollari, e' stato infatti il piu' elevato della storia. Cio' ha sostenuto l'acquisto di dollari da parte della banca centrale, un indicatore chiave per la stabilizzazione esterna e per il programma del FMI. Anche il Regime di Incentivi per i Grandi Investimenti (RIGI), introdotto nel 2024, ha attirato maggiori capitali esteri nel settore estrattivo, in un contesto in cui i paesi di tutto il mondo si affrettano a diversificare i propri approvvigionamenti energetici e di minerali critici. Si prevede inoltre che le esportazioni agricole dell'Argentina registrino risultati positivi nei prossimi 12 mesi, in parte grazie al fenomeno El Nino di quest'anno, che dovrebbe portare maggiori precipitazioni nel Paese.

L'attivita' economica, tuttavia, ha risentito delle politiche fiscali e monetarie restrittive necessarie a stabilizzare l'economia. Quest'anno si sono registrati ulteriori segnali di miglioramento, ma il percorso rimane irregolare. La produzione industriale ha registrato una ripresa, ma altri indicatori, quali le vendite al dettaglio, sono rimasti deboli. Negli ultimi due mesi la fiducia dei consumatori ha iniziato a risalire dai livelli bassi. Il tasso di disoccupazione rimane elevato, attestandosi a quasi l'8%, e ha registrato un leggero aumento rispetto alla fine dello scorso anno. Probabilmente ci vorra' del tempo prima che le riforme strutturali diano i loro frutti e stimolino una crescita piu' sostenuta.

Una crescita piu' sostenuta dipendera' probabilmente dai nuovi flussi di investimenti diretti esteri (IDE). A giugno erano stati approvati 16 progetti nell'ambito del regime RIGI, per un valore di circa 30 miliardi di dollari. La maggior parte di questi progetti riguarda il settore minerario (estrazione di litio, rame, oro e argento), mentre altri riguardano le infrastrutture energetiche (energia solare, oleodotti, GNL). Tali progetti dovrebbero prendere avvio a breve. Altri progetti sono in attesa di approvazione.

Il governo ha recentemente presentato al Congresso un disegno di legge 'Super RIGI', volto a promuovere progetti di investimento di entita' ancora maggiore (progetti da 1 miliardo di dollari rispetto ai 200 milioni previsti dal regime RIGI). Secondo il FMI, la maggior parte dei programmi di stabilizzazione macroeconomica di successo ha registrato un aumento significativo degli IDE circa tre anni dopo l'avvio del programma. Per questi paesi, gli IDE non solo hanno rappresentato un importante motore di crescita, ma hanno anche contribuito al finanziamento esterno.

*Emerging Markets Economist di J. Safra Sarasin.

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(RADIOCOR) 11-07-26 12:41:14 (0238) 5 NNNN