Iveco Group: Marx, traguardo storico, diventiamo totalmente indipendenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 gen - 'E' con grande orgoglio che celebriamo il nostro primo giorno di negoziazione qui a Milano. Operiamo in Europa da oltre 170 anni e risiediamo in Italia da piu' di un secolo', ha continuato Marx, ricordando che 'nonostante negli anni ci siamo espansi sulla scena internazionale, non abbiamo mai perso di vista le nostre radici, che sono alla base del nuovo Gruppo Iveco. Oggi riaffermiamo l'importanza degli sforzi e della dedizione di chi ci ha preceduto'. Inoltre, il manager ha voluto porre l'accento sul ruolo che avranno le 'nostre persone' nell'affrontare le sfide che ha Iveco Group davanti per trasformare in 'opportunita' per ripensare, reinventare e ricreare nuove soluzioni, ridefinendo la nostra posizione nei mercati in cui operiamo'. Marx ha citato Giovanni Agnelli per ribadire il fatto che il gruppo Iveco ha la sede in Italia: 'Quando si e' formata l'Iveco, una fabbrica di autocarri integrata con imprese francesi, tedesche e italiane, avrebbe potuto avere la sua sede in un altro posto [...]. Ma io ho cercato di tenere l'Iveco qua; e fin che posso cerchero' di tenere il potere qui', e Marx ha aggiunto che Agnelli 'si riferiva a Torino, naturalmente, e a distanza di quarant'anni proviamo ancora la stessa fedelta' a quella citta'. Non solo a Torino, ma anche a Milano - qui oggi in Borsa Italiana - e in tutta Italia, oltre che in Europa e nel resto del mondo dove abbiamo una impronta manifatturiera, commerciale e sociale. Perche' mantenere le nostre radici e' importante ma e' altrettanto importante guardare oltre i confini e affrontare la realta' di un mercato globale, che pone sfide continue sia alle aziende che ai singoli'. In questo quadro, per Marx 'la sfida piu' grande e allo stesso tempo opportunita' e' quella del cambiamento climatico' e il futuro Iveco Group e' incentrato sulla 'sostenibilita'' con la conferma dell'obiettivo di 'raggiungere Net Zero Carbon entro il 2040 firmando The Climate Pledge'. Per questo futuro, 'l'innovazione e' la chiave', ha proseguito Marx, sottolineando che 'non ci muoviamo da soli, siamo circondati da una rete di aziende partner, o meglio, compagni di viaggio nei settori piu' avanzati del trasporto su strada e della propulsione, tra carburanti alternativi, guida autonoma e modelli di business completamente nuovi. Siamo decisamente sulla strada per un nuovo futuro energetico e siamo lieti che inizi proprio ora con Euronext Milano. Non vedo l'ora di condividere molte altre pietre miliari importanti con tutti voi, nei mesi e negli anni a venire'.

